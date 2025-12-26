Рейтинг@Mail.ru
Зеленский обсудил с канадским премьером мирный процесс по Украине - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:03 26.12.2025 (обновлено: 23:04 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/ukraina-2064996722.html
Зеленский обсудил с канадским премьером мирный процесс по Украине
Зеленский обсудил с канадским премьером мирный процесс по Украине - РИА Новости, 26.12.2025
Зеленский обсудил с канадским премьером мирный процесс по Украине
Премьер Канады Марк Карни и Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудили последние события в переговорах по урегулированию на Украине, сообщили в офисе... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T23:03:00+03:00
2025-12-26T23:04:00+03:00
в мире
сша
канада
владимир зеленский
украина
марк карни
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003894304_0:290:3072:2018_1920x0_80_0_0_62086457b511c6a429aaf541262abfef.jpg
https://ria.ru/20251226/ssha-2064989048.html
сша
канада
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003894304_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_005ad641d0f4a449c054e6936223274a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, канада, владимир зеленский, украина, марк карни, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, США, Канада, Владимир Зеленский, Украина, Марк Карни, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Зеленский обсудил с канадским премьером мирный процесс по Украине

Карни обсудил с Зеленским последние события на переговорах по Украине

© AP Photo / Chris J RatcliffeМарк Карни
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Chris J Ratcliffe
Марк Карни. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 26 дек – РИА Новости. Премьер Канады Марк Карни и Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудили последние события в переговорах по урегулированию на Украине, сообщили в офисе канадского лидера.
Разговор прошел на фоне скорого возможного визита Зеленского в США: журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на украинского чиновника ранее в пятницу сообщал, что президент США Дональд Трамп встретится с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида в воскресенье, 28 декабря.
"Премьер-министр и президент обсудили последние события в рамках продолжающихся мирных переговоров", – говорится в сообщении.
Там же отметили, что Карни в разговоре подчеркнул необходимость поддержания санкций против России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
США предложили Зеленскому договоренности на 15 лет, сообщает Axios
Вчера, 21:16
 
В миреСШАКанадаВладимир ЗеленскийУкраинаМарк КарниДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала