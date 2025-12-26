https://ria.ru/20251226/ukraina-2064996722.html
Зеленский обсудил с канадским премьером мирный процесс по Украине
Зеленский обсудил с канадским премьером мирный процесс по Украине - РИА Новости, 26.12.2025
Зеленский обсудил с канадским премьером мирный процесс по Украине
Премьер Канады Марк Карни и Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудили последние события в переговорах по урегулированию на Украине, сообщили в офисе... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T23:03:00+03:00
2025-12-26T23:03:00+03:00
2025-12-26T23:04:00+03:00
в мире
сша
канада
владимир зеленский
украина
марк карни
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003894304_0:290:3072:2018_1920x0_80_0_0_62086457b511c6a429aaf541262abfef.jpg
https://ria.ru/20251226/ssha-2064989048.html
сша
канада
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003894304_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_005ad641d0f4a449c054e6936223274a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, канада, владимир зеленский, украина, марк карни, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, США, Канада, Владимир Зеленский, Украина, Марк Карни, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Зеленский обсудил с канадским премьером мирный процесс по Украине
Карни обсудил с Зеленским последние события на переговорах по Украине