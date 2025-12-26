https://ria.ru/20251226/ukraina-2064993523.html
Виновные в суициде украинского курсанта уехали в отпуска, сообщили силовики
Виновные в суициде курсанта Одесской военной академии уехали в новогодние отпуска, а начальник академии свою вину не признает, сообщили РИА Новости в российских РИА Новости, 26.12.2025
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Виновные в суициде курсанта Одесской военной академии уехали в новогодние отпуска, а начальник академии свою вину не признает, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства ранее сообщал РИА Новости о том, что курсант факультета разведки и сил специальных операций Павел Столбун был найден мертвым возле расположения. За день до этого он стал объектом издевательств со стороны пятерых сержантов.
"Украинские ресурсы сообщают, что все фигуранты этого дела благополучно убыли из расположения академии в новогодние отпуска, а начальник учебного центра прикрылся адвокатами и не признает вину", - сказал представитель силовых структур.
Он предположил, что "украинская прокуратура спустит дело "на тормозах", списав все на военное время, а сержанты-садисты продолжат заниматься своим любимым делом уже после отпуска с мобилизованными украинцами".