Украина рассекретила данные о полезных ископаемых в рамках соглашения с США - РИА Новости, 26.12.2025
22:08 26.12.2025 (обновлено: 23:03 26.12.2025)
Украина рассекретила данные о полезных ископаемых в рамках соглашения с США
Украина рассекретила данные о полезных ископаемых в рамках соглашения с США
Украина рассекретила данные о полезных ископаемых в рамках соглашения с США
Украинское правительство и СБУ рассекретили данные по ключевым группам полезных ископаемых в рамках договора о недрах с США, заявила исполнительный директор... РИА Новости, 26.12.2025
в мире
украина
сша
служба безопасности украины
экономика
полезные ископаемые
редкоземельные металлы
украина
сша
в мире, украина, сша, служба безопасности украины, экономика, полезные ископаемые, редкоземельные металлы
В мире, Украина, США, Служба безопасности Украины, Экономика, Полезные ископаемые, редкоземельные металлы
Украина рассекретила данные о полезных ископаемых в рамках соглашения с США

Украина рассекретила данные об ископаемых в рамках соглашения с США по недрам

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украинское правительство и СБУ рассекретили данные по ключевым группам полезных ископаемых в рамках договора о недрах с США, заявила исполнительный директор НАДПУ Ксения Оринчак.
В их число вошли алмазы, золото, пьезооптическое сырье, литий, ниобий, тантал, титан, цирконий, скандий, платина, иридий, осмий, палладий и рассеянные элементы.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Депутат Рады: ископаемые не являются собственностью украинского народа
22 апреля, 10:44
"И отдельно еще было решение относительно галлия, гания, индия, кадмия, рения, рубидия, селена, талия, теллура, цезия", — сказала Оринчак агентству УНИАН.
По ее словам, закрытыми остаются лишь данные о запасах урана и урановых руд, при этом вариант снятия секретности уже обсуждается.
«

"Это крайне важно, ведь существование жестких ограничений в доступе к сведениям о полезных ископаемых много лет сдерживало инвестиции, потому что не позволяло оценить имеющиеся запасы", — пояснила Оринчак.

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
США не получили ничего от Украины, заявил Трамп
12 декабря, 02:58
По ее утверждению, помимо препятствия реализации соглашения со Штатами, это также блокировало выполнение меморандума с Евросоюзом в сфере критического сырья от 2021 года.
Киев и Вашингтон 30 апреля заключили соглашение о природных ресурсах, по которому США получают приоритетное право покупать добытую продукцию. Документ предполагает инвестирование в развитие Украины в течение десяти лет, для чего стороны создадут инвестиционный фонд с равным распределением управления и взносов. Вкладом в него также будет считаться военная помощь киевскому режиму.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Преемник Трампа объявил, что он сделает с Украиной, — и это катастрофа
23 декабря, 08:00
 
В мире Украина США Служба безопасности Украины Экономика Полезные ископаемые редкоземельные металлы
 
 
