© AP Photo / Nariman El-Mofty Флаг США на площади Независимости в Киеве

Украина рассекретила данные о полезных ископаемых в рамках соглашения с США

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украинское правительство и СБУ рассекретили данные по ключевым группам полезных ископаемых в рамках договора о недрах с США, заявила исполнительный директор НАДПУ Ксения Оринчак.

В их число вошли алмазы, золото, пьезооптическое сырье, литий, ниобий, тантал, титан, цирконий, скандий, платина, иридий, осмий, палладий и рассеянные элементы.

"И отдельно еще было решение относительно галлия, гания, индия, кадмия, рения, рубидия, селена, талия, теллура, цезия", — сказала Оринчак агентству УНИАН.

По ее словам, закрытыми остаются лишь данные о запасах урана и урановых руд, при этом вариант снятия секретности уже обсуждается.

« "Это крайне важно, ведь существование жестких ограничений в доступе к сведениям о полезных ископаемых много лет сдерживало инвестиции, потому что не позволяло оценить имеющиеся запасы", — пояснила Оринчак.

По ее утверждению, помимо препятствия реализации соглашения со Штатами, это также блокировало выполнение меморандума с Евросоюзом в сфере критического сырья от 2021 года.