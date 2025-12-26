https://ria.ru/20251226/ukraina-2064992904.html
Украина рассекретила данные о полезных ископаемых в рамках соглашения с США
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украинское правительство и СБУ рассекретили данные по ключевым группам полезных ископаемых в рамках договора о недрах с США, заявила исполнительный директор НАДПУ Ксения Оринчак.
В их число вошли алмазы, золото, пьезооптическое сырье, литий, ниобий, тантал, титан, цирконий, скандий, платина, иридий, осмий, палладий и рассеянные элементы.
"И отдельно еще было решение относительно галлия, гания, индия, кадмия, рения, рубидия, селена, талия, теллура, цезия", — сказала Оринчак агентству УНИАН.
По ее словам, закрытыми остаются лишь данные о запасах урана и урановых руд, при этом вариант снятия секретности уже обсуждается.
«
"Это крайне важно, ведь существование жестких ограничений в доступе к сведениям о полезных ископаемых много лет сдерживало инвестиции, потому что не позволяло оценить имеющиеся запасы", — пояснила Оринчак.
По ее утверждению, помимо препятствия реализации соглашения со Штатами, это также блокировало выполнение меморандума с Евросоюзом в сфере критического сырья от 2021 года.
Киев и Вашингтон 30 апреля заключили соглашение о природных ресурсах, по которому США
получают приоритетное право покупать добытую продукцию. Документ предполагает инвестирование в развитие Украины
в течение десяти лет, для чего стороны создадут инвестиционный фонд с равным распределением управления и взносов. Вкладом в него также будет считаться военная помощь киевскому режиму.