На Украине требуют расформировать 102-ю бригаду за провалы под Гуляйполем
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:52 26.12.2025
На Украине требуют расформировать 102-ю бригаду за провалы под Гуляйполем
На Украине требуют расформировать 102-ю бригаду за провалы под Гуляйполем
2025-12-26T21:52:00+03:00
2025-12-26T21:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
киев
вооруженные силы украины
запорожская область
украина
киев
в мире, запорожская область, украина, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
На Украине требуют расформировать 102-ю бригаду за провалы под Гуляйполем

РИА Новости: украинцы требуют расформировать бригаду за провалы под Гуляйполем

Украинские военные
Украинские военные
Украинские военные. Архивное фото
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. На Украине обвинили в провалах под Гуляйполем в Запорожской области 102-ю бригаду территориальной обороны, а не покинувший позиции ранее 225-й штурмовой полк, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В четверг, 25 декабря, в социальных сетях распространилось видео, предположительно, снятое в командном пункте первого батальона 106-й бригады территориальной обороны ВСУ в городе Гуляйполе на подконтрольной украинским властям части Запорожской области. Как продемонстрировали авторы ролика, украинские военные бросили в блиндаже документацию, карты, ноутбуки и офисное оборудование.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
ВС России продолжают уничтожать окруженную группировку ВСУ в Димитрове
Вчера, 12:52
"В связи с событиями в Гуляйполе в украинских социальных сетях украинцы стали требовать расформировать 102-ю отдельную бригаду территориальной обороны. Радикальные нацисты обвиняют в утрате Гуляйполя именно подразделения теробороны", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что по данным украинских ресурсов, 75-й батальон 102-й бригады теробороны после реформы формально стал первым линейным батальоном 106-й бригады теробороны.
Бригаду обвинили в отсутствии личного состава на позициях, саботаже выполнения задач офицерским составом и введении в заблуждение вышестоящего командования.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В ВСУ рассказали, почему покинули командный пункт в Гуляйполе без боя
Вчера, 20:47
"По их мнению, 102-я отдельная бригада теробороны должна быть расформирована, а личный состав распределен по другим боевым бригадам", - отметил представитель силовых структур.
При этом он напомнил, что командир 225-го штурмового полка ВСУ Олег Ширяев заявлял, что его полк якобы отбил все атаки под Гуляйполем.
"Так вот, можно ли эти заявления считать введением в заблуждение вышестоящего командования? Или, быть может, утрата командно-наблюдательного пункта батальона 102-й отдельной бригады теробороны стала следствием бегства 225-го отдельного штурмового полка с позиций, в то время как их командиры заявляли о "перемогах"? Надо ли расформировывать за это 225-й отдельный штурмовой полк?" - сказал он.
Разрушенный Антоновский мост через Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Сальдо рассказал о попытках ВСУ перебросить ДРГ на левобережье Днепра
Вчера, 02:48
Представитель силовых структур предположил, что 102-я бригада теробороны могла не знать, что смежные подразделения 225-го полка убежали с позиций и никому об этом не доложили.
"Как же это работает? Когда позиции утрачены — виноваты бригады территориальной обороны, а когда есть успех – это 225-й отдельный штурмовой полк и прочие медийные войска?" - сказал собеседник агентства.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине В мире Запорожская область Украина Киев Вооруженные силы Украины
 
 
