На Украине требуют расформировать 102-ю бригаду за провалы под Гуляйполем

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. На Украине обвинили в провалах под Гуляйполем в Запорожской области 102-ю бригаду территориальной обороны, а не покинувший позиции ранее 225-й штурмовой полк, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

В четверг, 25 декабря, в социальных сетях распространилось видео, предположительно, снятое в командном пункте первого батальона 106-й бригады территориальной обороны ВСУ в городе Гуляйполе на подконтрольной украинским властям части Запорожской области . Как продемонстрировали авторы ролика, украинские военные бросили в блиндаже документацию, карты, ноутбуки и офисное оборудование.

"В связи с событиями в Гуляйполе в украинских социальных сетях украинцы стали требовать расформировать 102-ю отдельную бригаду территориальной обороны. Радикальные нацисты обвиняют в утрате Гуляйполя именно подразделения теробороны", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что по данным украинских ресурсов, 75-й батальон 102-й бригады теробороны после реформы формально стал первым линейным батальоном 106-й бригады теробороны.

Бригаду обвинили в отсутствии личного состава на позициях, саботаже выполнения задач офицерским составом и введении в заблуждение вышестоящего командования.

"По их мнению, 102-я отдельная бригада теробороны должна быть расформирована, а личный состав распределен по другим боевым бригадам", - отметил представитель силовых структур.

При этом он напомнил, что командир 225-го штурмового полка ВСУ Олег Ширяев заявлял, что его полк якобы отбил все атаки под Гуляйполем.

"Так вот, можно ли эти заявления считать введением в заблуждение вышестоящего командования? Или, быть может, утрата командно-наблюдательного пункта батальона 102-й отдельной бригады теробороны стала следствием бегства 225-го отдельного штурмового полка с позиций, в то время как их командиры заявляли о "перемогах"? Надо ли расформировывать за это 225-й отдельный штурмовой полк?" - сказал он.

Представитель силовых структур предположил, что 102-я бригада теробороны могла не знать, что смежные подразделения 225-го полка убежали с позиций и никому об этом не доложили.

"Как же это работает? Когда позиции утрачены — виноваты бригады территориальной обороны, а когда есть успех – это 225-й отдельный штурмовой полк и прочие медийные войска?" - сказал собеседник агентства.