"Десятки стран". СМИ узнали, что Европа пообещала Зеленскому в январе
21:44 26.12.2025
"Десятки стран". СМИ узнали, что Европа пообещала Зеленскому в январе
Европа в январе намерена предоставить Украине четкую картину о гарантиях безопасности, передает Euractiv со ссылкой на источник в Елисейском дворце. РИА Новости, 26.12.2025
"Десятки стран". СМИ узнали, что Европа пообещала Зеленскому в январе

Euractiv: Европа в январе намерена предоставить Киеву четкую картину о гарантиях

© AP Photo / Maryam MajdВладимир Зеленский
© AP Photo / Maryam Majd
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Европа в январе намерена предоставить Украине четкую картину о гарантиях безопасности, передает Euractiv со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
"Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы так называемая коалиция желающих завершила согласование деталей поддержки Украины в следующем месяце. Ожидается, что гарантии будут урегулированы оперативно, что даст Украине четкое представление о том, как будет выглядеть долгосрочная поддержка", — утверждается в материале.
"Не хочет говорить". В США пришли в ужас от мирного плана Зеленского
Вчера, 20:38
В статье отмечается, что "десятки стран, во главе с Францией и Великобританией, в течение нескольких месяцев работали и готовились" предоставить гарантии безопасности для Киева.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц утверждал, что страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с 5-й статьей НАТО.
При этом глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон достигли понимания в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности. Именно на условиях нейтралитета Россия признала в 1991 году независимость Украины.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
"Вот и все!" Во Франции дерзко высказались об отправке войск на Украину
Вчера, 18:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронФридрих МерцСергей ЛавровЕвросоюзНАТОМирный план США по Украине
 
 
