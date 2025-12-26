Рейтинг@Mail.ru
НАБУ сообщило об откатах на тендерах в Минобороны Украины - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:03 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/ukraina-2064987585.html
НАБУ сообщило об откатах на тендерах в Минобороны Украины
НАБУ сообщило об откатах на тендерах в Минобороны Украины - РИА Новости, 26.12.2025
НАБУ сообщило об откатах на тендерах в Минобороны Украины
Бывший руководитель одного из центральных территориальных управлений украинского министерства обороны требовал у застройщика 1,3 миллиона долларов за победу в... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T21:03:00+03:00
2025-12-26T21:03:00+03:00
в мире
украина
киев
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/79/1556687987_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_6a7490f881ecce75b04472196cdcd6a6.jpg
https://ria.ru/20251221/nabu-2063658478.html
https://ria.ru/20251221/umerov-2063637885.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/79/1556687987_0:0:452:338_1920x0_80_0_0_f362175030d7e222da5958dc24e62624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Вооруженные силы Украины
НАБУ сообщило об откатах на тендерах в Минобороны Украины

НАБУ: экс-чиновник ВСУ требовал от застройщика $1,3 млн для победы в тендере

© Фото : НАБУСотрудники НАБУ
Сотрудники НАБУ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : НАБУ
Сотрудники НАБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Бывший руководитель одного из центральных территориальных управлений украинского министерства обороны требовал у застройщика 1,3 миллиона долларов за победу в тендере на строительство жилья для ВСУ в Киеве, сообщает в пятницу Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
"Бывший руководитель одного из центральных территориальных управлений министерства обороны Украины предложил обеспечить победу в конкурсе на возведение дома для военных в Святошинском районе Киева. Для реализации плана привлек двух пособников, должностных лиц министерства обороны Украины и вооруженных сил Украины, а "услуги" оценил в 1,3 миллиона долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАБУ.
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Детектив НАБУ заявил о пропаже 2,5 тысячи евро у Миндича после обысков
21 декабря, 16:30
Уточняется, что деньги должны были передаваться тремя траншами через банковские ячейки: 100 тысяч долларов до начала конкурса, 400 тысяч долларов - за подписание договора на строительство и 800 тысяч долларов — после завершения первой очереди строительства.
"После начала конкурса застройщик попросил уменьшить сумму до 1 миллиона долларов, на что чиновник согласился. В июне этого года после предоставления застройщиком первого транша в размере 100 тысяч долларов пособников разоблачили с поличным. Детективам удалось собрать доказательства его (экс-чиновника – ред.) участия в преступлении, что стало основанием для сообщения ему о подозрении уже в августе. Сейчас один из пособников уже предстал перед судом. Другой подельник и экс-чиновник находятся под стражей", - уточнили в НАБУ.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Умеров просил у ФБР защиты от НАБУ по делу о коррупции, пишут СМИ
21 декабря, 13:54
 
В миреУкраинаКиевНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала