НАБУ сообщило об откатах на тендерах в Минобороны Украины
НАБУ сообщило об откатах на тендерах в Минобороны Украины - РИА Новости, 26.12.2025
НАБУ сообщило об откатах на тендерах в Минобороны Украины
Бывший руководитель одного из центральных территориальных управлений украинского министерства обороны требовал у застройщика 1,3 миллиона долларов за победу в... РИА Новости, 26.12.2025
НАБУ сообщило об откатах на тендерах в Минобороны Украины
НАБУ: экс-чиновник ВСУ требовал от застройщика $1,3 млн для победы в тендере
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Бывший руководитель одного из центральных территориальных управлений украинского министерства обороны требовал у застройщика 1,3 миллиона долларов за победу в тендере на строительство жилья для ВСУ в Киеве, сообщает в пятницу Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
"Бывший руководитель одного из центральных территориальных управлений министерства обороны Украины предложил обеспечить победу в конкурсе на возведение дома для военных в Святошинском районе Киева
. Для реализации плана привлек двух пособников, должностных лиц министерства обороны Украины и вооруженных сил Украины, а "услуги" оценил в 1,3 миллиона долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАБУ
.
Уточняется, что деньги должны были передаваться тремя траншами через банковские ячейки: 100 тысяч долларов до начала конкурса, 400 тысяч долларов - за подписание договора на строительство и 800 тысяч долларов — после завершения первой очереди строительства.
"После начала конкурса застройщик попросил уменьшить сумму до 1 миллиона долларов, на что чиновник согласился. В июне этого года после предоставления застройщиком первого транша в размере 100 тысяч долларов пособников разоблачили с поличным. Детективам удалось собрать доказательства его (экс-чиновника – ред.) участия в преступлении, что стало основанием для сообщения ему о подозрении уже в августе. Сейчас один из пособников уже предстал перед судом. Другой подельник и экс-чиновник находятся под стражей", - уточнили в НАБУ.