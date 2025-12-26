НАБУ сообщило об откатах на тендерах в Минобороны Украины

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Бывший руководитель одного из центральных территориальных управлений украинского министерства обороны требовал у застройщика 1,3 миллиона долларов за победу в тендере на строительство жилья для ВСУ в Киеве, сообщает в пятницу Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Уточняется, что деньги должны были передаваться тремя траншами через банковские ячейки: 100 тысяч долларов до начала конкурса, 400 тысяч долларов - за подписание договора на строительство и 800 тысяч долларов — после завершения первой очереди строительства.

"После начала конкурса застройщик попросил уменьшить сумму до 1 миллиона долларов, на что чиновник согласился. В июне этого года после предоставления застройщиком первого транша в размере 100 тысяч долларов пособников разоблачили с поличным. Детективам удалось собрать доказательства его (экс-чиновника – ред.) участия в преступлении, что стало основанием для сообщения ему о подозрении уже в августе. Сейчас один из пособников уже предстал перед судом. Другой подельник и экс-чиновник находятся под стражей", - уточнили в НАБУ.