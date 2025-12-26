Миндич впервые прокомментировал обвинения в коррупции

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сбежавший с Украины бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, являющийся главным фигурантом громкого дела о коррупции в энергетике, впервые прокомментировал обвинения в свой адрес, заявив, что из него "сделали крайнего" в коррупционном скандале.

"Есть большой медийный кейс ... который составляет в моём деле порядка 90 процентов... Медийно из меня сделали как бы крайнего… Меня обвинили, мне приписали, то есть меня медийно сделали крайним... Я ничего не знаю", - сказал Миндич на видео, опубликованном изданием "Украинская правда". Издание уточняет, что разговор с Миндичем происходил на территории Израиля

Миндич добавил, что также существует юридический кейс, по которому он не намерен давать комментарии.

Депутат Рады Алексей Гончаренко * 19 декабря сообщил, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении Миндича по статье о государственной измене.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.