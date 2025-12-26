https://ria.ru/20251226/ukraina-2064977641.html
Сценарий развала Украины не абсолютно умозрительный, но насколько он реалистичен - это вопрос открытый, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.12.2025
Рябков прокомментировал возможный распад Украины
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сценарий развала Украины не абсолютно умозрительный, но насколько он реалистичен - это вопрос открытый, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Отвечая на вопрос, может ли Украина быть самостоятельным государством, дипломат выразил мнение, что "это вполне возможно".
"Не все зависит от воли тех, кто сейчас находится у власти в Киеве. Не все зависит от воли даже украинского народа. Мы, как страна, защищающая свой глубинный фундаментальный интерес во всех его проявлениях, играем в этом важную роль. Но и к ней тоже не все это можно свести. Поэтому мы будем к этому стремиться. Я думаю, что сценарий развала, который обсуждается, он не абсолютно умозрительный, но насколько он реалистичен - это вопрос открытый", - сказал Рябков в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.