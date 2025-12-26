Рябков прокомментировал возможный распад Украины

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сценарий развала Украины не абсолютно умозрительный, но насколько он реалистичен - это вопрос открытый, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Отвечая на вопрос, может ли Украина быть самостоятельным государством, дипломат выразил мнение, что "это вполне возможно".

"Не все зависит от воли тех, кто сейчас находится у власти в Киеве. Не все зависит от воли даже украинского народа. Мы, как страна, защищающая свой глубинный фундаментальный интерес во всех его проявлениях, играем в этом важную роль. Но и к ней тоже не все это можно свести. Поэтому мы будем к этому стремиться. Я думаю, что сценарий развала, который обсуждается, он не абсолютно умозрительный, но насколько он реалистичен - это вопрос открытый", - сказал Рябков в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1".