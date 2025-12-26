На Украине продлили расследование по громкому делу Миндича

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины сообщил в пятницу, что продлил до 10 августа 2026 года расследование по громкому делу о коррупции в энергетике, главным фигурантом которого является бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич.
"Сегодня, 26 декабря, следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил срок досудебного расследования по делу НАЭК "Энергоатом", где подозреваемыми являются бизнесмены, которые сейчас находятся в розыске, бывший вице-премьер-министр Украины, и другие лица. Срок досудебного расследования продлен до 10 августа 2026 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ВАКС.
Журналисты заметили сбежавшего с Украины Миндича в Израиле
21 декабря, 18:49
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Буданов* попытался оправдать масштабную коррупцию на Украине
22 декабря, 19:26