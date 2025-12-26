На Украине продлили расследование по громкому делу Миндича

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины сообщил в пятницу, что продлил до 10 августа 2026 года расследование по громкому делу о коррупции в энергетике, главным фигурантом которого является бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.