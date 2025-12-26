Рейтинг@Mail.ru
На Украине продлили расследование по громкому делу Миндича
19:13 26.12.2025
На Украине продлили расследование по громкому делу Миндича
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины сообщил в пятницу, что продлил до 10 августа 2026 года расследование по громкому делу о коррупции в энергетике
в мире
украина
тимур миндич
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
энергоатом
украина
в мире, украина, тимур миндич, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом, Дело Миндича
На Украине продлили расследование по громкому делу Миндича

Суд продлил до августа расследование по делу Миндича

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины сообщил в пятницу, что продлил до 10 августа 2026 года расследование по громкому делу о коррупции в энергетике, главным фигурантом которого является бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич.
"Сегодня, 26 декабря, следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил срок досудебного расследования по делу НАЭК "Энергоатом", где подозреваемыми являются бизнесмены, которые сейчас находятся в розыске, бывший вице-премьер-министр Украины, и другие лица. Срок досудебного расследования продлен до 10 августа 2026 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ВАКС.
Фигурант дела Национального антикоррупционного бюро Украины Тимур Миндич был найден в Израиле - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Журналисты заметили сбежавшего с Украины Миндича в Израиле
21 декабря, 18:49
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Буданов* попытался оправдать масштабную коррупцию на Украине
22 декабря, 19:26
 
В миреУкраинаТимур МиндичГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЭнергоатомДело Миндича
 
 
