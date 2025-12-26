МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Предложение об отправке войск на Украину под флагом ЕС, выдвинутое главой "Европейской народной партии" в Европарламенте Манфредом Вебером, продвигает идею о коллективной "европейской армии", написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
"Ну вот и все! Проевропейцы такие предсказуемые! <…> Это просто возмутительно! Очевидно, что это способ навязать людям идею о "европейской армии", что и является единственной реальной целью всей этой драмы против России!" — написал он.
Политик также отметил, что французским солдатам "нечего делать на Украине" и они уж точно никогда "не нацепят синее кухонное полотенце со звездочками" на национальную военную форму.
В пятницу немецкая газета Die Zeit сообщила, что Манфред Вебер призвал отправить на Украину военных из стран Евросоюза под европейским флагом на форме.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
