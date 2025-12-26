Рейтинг@Mail.ru
"Вот и все!" Во Франции дерзко высказались об отправке войск на Украину - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:42 26.12.2025 (обновлено: 21:52 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/ukraina-2064968726.html
"Вот и все!" Во Франции дерзко высказались об отправке войск на Украину
"Вот и все!" Во Франции дерзко высказались об отправке войск на Украину - РИА Новости, 26.12.2025
"Вот и все!" Во Франции дерзко высказались об отправке войск на Украину
Предложение об отправке войск на Украину под флагом ЕС, выдвинутое главой "Европейской народной партии" в Европарламенте Манфредом Вебером, продвигает идею о... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T18:42:00+03:00
2025-12-26T21:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
франция
манфред вебер
флориан филиппо
кир стармер
патриот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931378424_504:0:2863:1327_1920x0_80_0_0_3203bfccc383f99c148da88c044e3840.jpg
https://ria.ru/20251226/vstrecha-2064934778.html
https://ria.ru/20251226/ukraina-2064735568.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931378424_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_93c79472c7cdd4910e6b5697ec03c0cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, франция, манфред вебер, флориан филиппо, кир стармер, патриот, европейская народная партия, европарламент
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Франция, Манфред Вебер, Флориан Филиппо, Кир Стармер, Патриот, Европейская народная партия, Европарламент
"Вот и все!" Во Франции дерзко высказались об отправке войск на Украину

Филиппо осудил желание ЕП направить войска на Украину под флагом ЕС

© AP Photo / Eric GaillardСолдаты подразделения специального назначения ВМС Франции
Солдаты подразделения специального назначения ВМС Франции - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Eric Gaillard
Солдаты подразделения специального назначения ВМС Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Предложение об отправке войск на Украину под флагом ЕС, выдвинутое главой "Европейской народной партии" в Европарламенте Манфредом Вебером, продвигает идею о коллективной "европейской армии", написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
"Ну вот и все! Проевропейцы такие предсказуемые! <…> Это просто возмутительно! Очевидно, что это способ навязать людям идею о "европейской армии", что и является единственной реальной целью всей этой драмы против России!" — написал он.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Сделка близка". Скорая встреча Зеленского и Трампа вызвала переполох в СМИ
Вчера, 16:41
Политик также отметил, что французским солдатам "нечего делать на Украине" и они уж точно никогда "не нацепят синее кухонное полотенце со звездочками" на национальную военную форму.
В пятницу немецкая газета Die Zeit сообщила, что Манфред Вебер призвал отправить на Украину военных из стран Евросоюза под европейским флагом на форме.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Россия принесет Украине мир на Рождество
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияФранцияМанфред ВеберФлориан ФилиппоКир СтармерПатриотЕвропейская народная партияЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала