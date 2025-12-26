Рейтинг@Mail.ru
26.12.2025
Бойцы подполья уничтожили в Одесской области двух сотрудников ТЦК
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 26.12.2025
Бойцы подполья уничтожили в Одесской области двух сотрудников ТЦК
Бойцы подполья уничтожили в Одесской области двух сотрудников ТЦК - РИА Новости, 26.12.2025
Бойцы подполья уничтожили в Одесской области двух сотрудников ТЦК
Два сотрудника ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) уничтожены силами подполья в Одесской области, сообщил... РИА Новости, 26.12.2025
https://ria.ru/20250301/ukraina-2002406584.html
https://ria.ru/20250825/odessa-2037415978.html
украина
одесская область
херсонская область
Новости
в мире, украина, одесская область, херсонская область , владимир сальдо, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Херсонская область , Владимир Сальдо, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Бойцы подполья уничтожили в Одесской области двух сотрудников ТЦК

Сальдо заявил, что подполье уничтожило в Одесской области двух сотрудников ТЦК

© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Два сотрудника ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) уничтожены силами подполья в Одесской области, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
Одесской области два сотрудника ТЦК, которые охотились на людей, были уничтожены бойцами подполья", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Сотрудники военкомата пытались задушить мужчину во время силовой мобилизации в городе Хмельницкий на западе Украины - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В подполье рассказали о бандитских методах военкоматов
1 марта, 07:59
По его словам, когда власть становится людоедской, ее прислужники теряют право на безопасность.
«
"Каждый, кто участвует в охоте на своих сограждан, должен знать: следующий его маршрут может стать для него последним. Это настоящая народная война против преступного режима", - подчеркнул губернатор.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В Одессе сотрудники военкомата устроили крупный рейд, пишут СМИ
25 августа, 12:16
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
