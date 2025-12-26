МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Конфликт между представителями раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) произошел в Ивано-Франковской области на западе Украины из-за даты празднования Рождества - 25 декабря или 7 января, сообщает украинский телеканал "Общественное".

"Примерно 300 прихожан церкви Святых апостолов Петра и Павла ПЦУ, что в Космаче в Ивано-Франковской области , 25 декабря пришли на рождественское богослужение в храм. Впрочем, в церковь людей не пустили другие верующие, желающие праздновать Рождество 7 января. Вход в храм заблокировали ориентировочно 25 человек. Противники перехода на новоюлианский календарь сказали односельчанам, что ключей от церкви нет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".

Отмечается, что прихожане ждали во дворе возле храма более пяти часов. Однако рождественское богослужение иак и не состоялось. Люди пошли на кладбище, помолились возле могил и разошлись по домам.

По данным издания, в 2024 Рождество в указанном храме церкви отмечали 7 января 2025 года. Тогда настоятель храма, отец Василий Кифор объяснил это тем, что прихожане решили воспользоваться переходным периодом, который длился до 2025 года. Перед этим в Космаче дважды провели собрание верующих. На первом собрании переход поддержали всего два человека, на вторых — шестеро.

В июле 2023 года Зеленский подписал закон о праздновании Рождества на Украине по новоюлианскому календарю - 25 декабря вместо 7 января. 24 декабря кабмин Украины согласовал указ Зеленского о праздновании 7 января Дня программиста. Накануне Зеленский в рождественском видео пожелал кому-то "сгинуть", заявив, что это будет желанием всех украинцев на Рождество. Кому адресовано пожелание, он не сказал. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в способности Зеленского принимать адекватные решения по урегулированию на Украине.

Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.