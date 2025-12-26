Рейтинг@Mail.ru
16:11 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/ukraina-2064925017.html
На Украине произошел конфликт из-за даты празднования Рождества, пишут СМИ
Конфликт между представителями раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) произошел в Ивано-Франковской области на западе Украины из-за даты празднования РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T16:11:00+03:00
2025-12-26T16:11:00+03:00
На Украине произошел конфликт из-за даты празднования Рождества, пишут СМИ

Конфликт произошел между прихожанами ПЦУ из-за даты празднования Рождества

© Фото : Orthobuk / TelegramСторонники ПЦУ захватили храм УПЦ
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : Orthobuk / Telegram
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ . Архивное фото
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Конфликт между представителями раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) произошел в Ивано-Франковской области на западе Украины из-за даты празднования Рождества - 25 декабря или 7 января, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Примерно 300 прихожан церкви Святых апостолов Петра и Павла ПЦУ, что в Космаче в Ивано-Франковской области, 25 декабря пришли на рождественское богослужение в храм. Впрочем, в церковь людей не пустили другие верующие, желающие праздновать Рождество 7 января. Вход в храм заблокировали ориентировочно 25 человек. Противники перехода на новоюлианский календарь сказали односельчанам, что ключей от церкви нет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".
Захват храма УПЦ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Почти восемь тысяч храмов УПЦ действуют на Украине
24 декабря, 17:25
Отмечается, что прихожане ждали во дворе возле храма более пяти часов. Однако рождественское богослужение иак и не состоялось. Люди пошли на кладбище, помолились возле могил и разошлись по домам.
По данным издания, в 2024 Рождество в указанном храме церкви отмечали 7 января 2025 года. Тогда настоятель храма, отец Василий Кифор объяснил это тем, что прихожане решили воспользоваться переходным периодом, который длился до 2025 года. Перед этим в Космаче дважды провели собрание верующих. На первом собрании переход поддержали всего два человека, на вторых — шестеро.
В июле 2023 года Зеленский подписал закон о праздновании Рождества на Украине по новоюлианскому календарю - 25 декабря вместо 7 января. 24 декабря кабмин Украины согласовал указ Зеленского о праздновании 7 января Дня программиста. Накануне Зеленский в рождественском видео пожелал кому-то "сгинуть", заявив, что это будет желанием всех украинцев на Рождество. Кому адресовано пожелание, он не сказал. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в способности Зеленского принимать адекватные решения по урегулированию на Украине.
Рождественское заявление Владимира Зеленского. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Экс-дипломат рассказал, как Зеленский впал в ярость на Рождество
Вчера, 03:27
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Мединский прокомментировал празднование Рождества на Украине
25 декабря, 18:58
 
