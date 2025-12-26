Рейтинг@Mail.ru
На Украине умер мужчина, попавший в ДТП из-за сотрудников ТЦК, сообщили СМИ
15:40 26.12.2025
На Украине умер мужчина, попавший в ДТП из-за сотрудников ТЦК, сообщили СМИ
На Украине умер мужчина, попавший в ДТП из-за сотрудников ТЦК, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.12.2025
На Украине умер мужчина, попавший в ДТП из-за сотрудников ТЦК, сообщили СМИ
В Кировоградской области Украины скончался мужчина, попавший в аварию при попытке спастись от погони со стороны сотрудников военкомата, сообщает украинский... РИА Новости, 26.12.2025
происшествия
украина
кировоградская область
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
происшествия, украина, кировоградская область, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Происшествия, Украина, Кировоградская область, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине умер мужчина, попавший в ДТП из-за сотрудников ТЦК, сообщили СМИ

В Кировоградской области умер мужчина, попавший в ДТП из-за сотрудников ТЦК

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В Кировоградской области Украины скончался мужчина, попавший в аварию при попытке спастись от погони со стороны сотрудников военкомата, сообщает украинский телеканал "Общественное".
По данным телеканала, инцидент произошел 13 декабря. За жизнь пострадавшего боролись медики местной больницы, но спустя почти две недели мужчина скончался от полученных травм.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Украина может не отменить мобилизацию после соглашения по урегулированию
24 декабря, 12:36
Кировоградской области скончался 49-летний Александр Чвалко из села Новый Стародуб Александрийского района, попавший в аварию при попытке спастись бегством от группы военкомата", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".
Как пишут украинские журналисты, военкомат и родственники высказывают противоположные версии инцидента. Родные погибшего утверждают, что Чвалко получил перелом основания черепа, смещение мозга, а также переломы ребер и костей обеих ног. По словам очевидцев, за мужчиной, передвигавшемся на самодельном электромопеде, на высокой скорости гнались сотрудники военкомата на внедорожнике. Впоследствии очевидцы нашли на автомобиле следы столкновения с мопедом Чвалко.
В военкомате отрицают столкновение их автомобиля с транспортом пострадавшего, заявляя, что мужчина не справился с управлением и врезался в забор, в результате чего и получил травмы, оказавшиеся смертельными. Очевидцы отрицают наличие следов столкновения на заборе, подчеркивая заметные повреждения, оставшиеся на автомобиле военкомата. Родственники погибшего заявили журналистам, что ждут результатов судмедэкспертизы, добавив, что ряд нейрохирургов, с которыми консультировалась семья погибшего, заявил о чрезвычайной тяжести травм, полученных мужчиной. По их мнению, такие повреждения не совпадают с версией военкомата.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Сотрудники полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Пенсионера и его внука застрелили при попытке мобилизации под Херсоном
17 декабря, 05:51
 
ПроисшествияУкраинаКировоградская областьДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
