На Украине умер мужчина, попавший в ДТП из-за сотрудников ТЦК, сообщили СМИ

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В Кировоградской области Украины скончался мужчина, попавший в аварию при попытке спастись от погони со стороны сотрудников военкомата, сообщает украинский телеканал "Общественное".

По данным телеканала, инцидент произошел 13 декабря. За жизнь пострадавшего боролись медики местной больницы, но спустя почти две недели мужчина скончался от полученных травм.

"В Кировоградской области скончался 49-летний Александр Чвалко из села Новый Стародуб Александрийского района, попавший в аварию при попытке спастись бегством от группы военкомата", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".

Как пишут украинские журналисты, военкомат и родственники высказывают противоположные версии инцидента. Родные погибшего утверждают, что Чвалко получил перелом основания черепа, смещение мозга, а также переломы ребер и костей обеих ног. По словам очевидцев, за мужчиной, передвигавшемся на самодельном электромопеде, на высокой скорости гнались сотрудники военкомата на внедорожнике. Впоследствии очевидцы нашли на автомобиле следы столкновения с мопедом Чвалко.

В военкомате отрицают столкновение их автомобиля с транспортом пострадавшего, заявляя, что мужчина не справился с управлением и врезался в забор, в результате чего и получил травмы, оказавшиеся смертельными. Очевидцы отрицают наличие следов столкновения на заборе, подчеркивая заметные повреждения, оставшиеся на автомобиле военкомата. Родственники погибшего заявили журналистам, что ждут результатов судмедэкспертизы, добавив, что ряд нейрохирургов, с которыми консультировалась семья погибшего, заявил о чрезвычайной тяжести травм, полученных мужчиной. По их мнению, такие повреждения не совпадают с версией военкомата.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.