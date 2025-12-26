https://ria.ru/20251226/ukraina-2064877698.html
В МИД России рассказали об основе возможного урегулирования на Украине
Достигнутые во время саммита России и США на Аляске понимания могли бы лечь в основу урегулирования конфликта вокруг Украины, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 26.12.2025
