В МИД России рассказали об основе возможного урегулирования на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 26.12.2025 (обновлено: 14:26 26.12.2025)
В МИД России рассказали об основе возможного урегулирования на Украине
В МИД России рассказали об основе возможного урегулирования на Украине - РИА Новости, 26.12.2025
В МИД России рассказали об основе возможного урегулирования на Украине
Достигнутые во время саммита России и США на Аляске понимания могли бы лечь в основу урегулирования конфликта вокруг Украины, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 26.12.2025
В МИД России рассказали об основе возможного урегулирования на Украине

МИД РФ: итоги диалога на Аляске могут стать основой урегулирования на Украине

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Достигнутые во время саммита России и США на Аляске понимания могли бы лечь в основу урегулирования конфликта вокруг Украины, заявили в МИД РФ.
"В ходе российско-американского саммита в Анкоридже 15 августа достигнуты понимания, которые могли бы лечь в основу урегулирования конфликта вокруг Украины путем устранения его первопричин, включая военные угрозы России, создаваемые расширением НАТО, и политику ущемления прав русского и русскоязычного населения", - говорится в сообщении ведомства по итогам внешнеполитической деятельности в 2025 году.
Там напомнили, что при содействии США был возобновлен стамбульский процесс: по итогам трех раундов прямых российско-украинских переговоров, достигнуты и реализованы договоренности об обмене военнопленными и о передаче тел погибших военнослужащих.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Песков прокомментировал слова Подоляка о выборах на Украине
