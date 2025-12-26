Рада попросила правительство ужесточить ограничения против русского языка

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Верховная рада рекомендовала депутатам ужесточить законодательство с целью еще большего ограничения использования русского языка.

"Разработать и внести в Раду законопроекты, направленные на усиление защиты украинского языкового пространства", — говорится в постановлении.

Так, предлагается ввести политику, согласно которой украинский должен стать языком общения в семьях и воспитания детей, а за ее нарушение предусмотреть ответственность. Предполагается также сопровождение молодых семей с детьми для контроля использования украинского "культурного продукта".

Помимо этого, предлагается ввести технологии, позволяющие выявлять и блокировать в медиапространстве русскоязычные материалы.

Часть нововведений затронет деловую и юридическую сферы. Будущий законопроект должен обеспечить защиту соискателей от "дискриминации по признаку использования украинского языка", а также обеспечить разработку уникального единого украинского шрифта для оригиналов законопроектов. Не уточняется, будет ли шрифт использовать кириллический или латинский алфавит.

Ситуация с русским языком на Украине

После госпереворота в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией , в том числе с языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.

В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии . Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.

Как указало в марте 2024 года УВКПЧ , русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языках стран — участниц Европейского союза.