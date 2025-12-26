Рейтинг@Mail.ru
Рябков назвал рождественское поздравление Зеленского неадекватным
13:28 26.12.2025
Рябков назвал рождественское поздравление Зеленского неадекватным
Рябков назвал рождественское поздравление Зеленского неадекватным
в мире
киев
россия
украина
владимир зеленский
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
киев
россия
украина
Рябков назвал рождественское поздравление Зеленского неадекватным

Рябков назвал рождественскую речь Зеленского неадекватной

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Неадекватность рождественской речи Владимира Зеленского показывает, на каком уровне и в каком эмоциональном состоянии могут приниматься решения в Киеве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Неадекватность подобного рода заявлений пронизывает и сам сигнал, если он там вообще есть, и говорит очень много о том, на каком уровне и в каком эмоциональном состоянии могут приниматься соответствующие решения в Киеве", - сказал Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Ранее Зеленский в рождественском видео пожелал кому-то "сгинуть" (или "погибнуть"), заявив, что это будет желанием всех украинцев на Рождество. Кому адресовано пожелание, он не сказал.
Зеленский в июле 2023 года подписал закон о том, что на Украине Рождество официально празднуется по Новоюлианскому календарю 25 декабря.
