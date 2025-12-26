https://ria.ru/20251226/ukraina-2064856245.html
Рябков назвал рождественское поздравление Зеленского неадекватным
Рябков назвал рождественское поздравление Зеленского неадекватным - РИА Новости, 26.12.2025
Рябков назвал рождественское поздравление Зеленского неадекватным
Неадекватность рождественской речи Владимира Зеленского показывает, на каком уровне и в каком эмоциональном состоянии могут приниматься решения в Киеве, заявил... РИА Новости, 26.12.2025
в мире
киев
россия
украина
владимир зеленский
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
киев
россия
украина
2025
В мире, Киев, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
