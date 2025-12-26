https://ria.ru/20251226/ukraina-2064841418.html
В Черкасской области прогремели взрывы
В Черкасской области прогремели взрывы - РИА Новости, 26.12.2025
В Черкасской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Умань Черкасской области на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T12:47:00+03:00
2025-12-26T12:47:00+03:00
2025-12-26T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
умань
россия
черкасская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992559578_0:113:1600:1013_1920x0_80_0_0_57eb6926db3ec0e13d520fea89e9516e.jpg
https://ria.ru/20251226/plan-2064833871.html
умань
россия
черкасская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992559578_0:0:1588:1191_1920x0_80_0_0_331820c940eba2c19b24bce53688530b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, умань, россия, черкасская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Умань, Россия, Черкасская область, Вооруженные силы Украины
В Черкасской области прогремели взрывы
В Умани прогремели взрывы