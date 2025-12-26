МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Украина должна осознать, что Запад ведет ее к смерти, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
В интервью РИА Новости историк заявил о необходимости проведения международного централизованного трибунала над киевским режимом по аналогии с Нюрнбергским процессом. А будущее Украины, как отметил Мягков, будет зависеть от степени ее денацификации.
"Когда они откажутся от угнетения других и поймут, что Запад их ведёт не туда, а к их собственной смерти, тогда, я думаю, процесс будет налажен. Но потребуется время", - сказал Мягков.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.