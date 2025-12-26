Рейтинг@Mail.ru
В РВИО призвали собирать доказательства преступлений Киева централизованно - РИА Новости, 26.12.2025
11:18 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/ukraina-2064807503.html
В РВИО призвали собирать доказательства преступлений Киева централизованно
В РВИО призвали собирать доказательства преступлений Киева централизованно
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Доказательную базу преступлений киевского режима надо собирать централизованно, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
В интервью РИА Новости Мягков сообщил о необходимости проведения нового "Нюрнберга" над киевским режимом, а для расследования их преступлений - создать межведомственный орган, аналогичный Чрезвычайной государственной комиссии, которая расследовала преступления гитлеровцев.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Депутат Рады обвинил Зеленского в геноциде украинского народа
25 декабря, 17:58
"И доказательная база должна собираться именно в одном месте, чтобы у нас были четкие представления, против кого мы воюем, кого мы будем судить, за какие преступления, и почему этого никогда не должно больше происходить", - сказал Мягков.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
Научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В РВИО сравнили зверства нацистов в Донбассе с преступлениями гитлеровцев
24 декабря, 05:33
 
