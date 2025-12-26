В РВИО призвали собирать доказательства преступлений Киева централизованно

В интервью РИА Новости Мягков сообщил о необходимости проведения нового "Нюрнберга" над киевским режимом, а для расследования их преступлений - создать межведомственный орган, аналогичный Чрезвычайной государственной комиссии, которая расследовала преступления гитлеровцев.

"И доказательная база должна собираться именно в одном месте, чтобы у нас были четкие представления, против кого мы воюем, кого мы будем судить, за какие преступления, и почему этого никогда не должно больше происходить", - сказал Мягков.