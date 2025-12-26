https://ria.ru/20251226/ukraina-2064807503.html
В РВИО призвали собирать доказательства преступлений Киева централизованно
В РВИО призвали собирать доказательства преступлений Киева централизованно
Доказательную базу преступлений киевского режима надо собирать централизованно, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил
Мягков призвали собирать доказательства преступлений Украины централизованно
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Доказательную базу преступлений киевского режима надо собирать централизованно, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
В интервью РИА Новости Мягков сообщил о необходимости проведения нового "Нюрнберга" над киевским режимом, а для расследования их преступлений - создать межведомственный орган, аналогичный Чрезвычайной государственной комиссии, которая расследовала преступления гитлеровцев.
"И доказательная база должна собираться именно в одном месте, чтобы у нас были четкие представления, против кого мы воюем, кого мы будем судить, за какие преступления, и почему этого никогда не должно больше происходить", - сказал Мягков.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии
. Международный военный трибунал в Нюрнберге
был учрежден по инициативе СССР
, США
, Великобритании
и Франции
для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.