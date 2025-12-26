Рейтинг@Mail.ru
Академия СБУ отправит курсантов в зону боевых действий - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/ukraina-2064787829.html
Академия СБУ отправит курсантов в зону боевых действий
Академия СБУ отправит курсантов в зону боевых действий - РИА Новости, 26.12.2025
Академия СБУ отправит курсантов в зону боевых действий
Руководство академии Службы безопасности Украины намерено отправить курсантов старших курсов в краткосрочные командировки в зону боевых действий, заявил... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T10:21:00+03:00
2025-12-26T10:21:00+03:00
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/53/1548385304_0:120:2294:1410_1920x0_80_0_0_8c2c613d0522763d4f16fc7a920cd279.jpg
https://ria.ru/20251226/vsu-2064762426.html
https://ria.ru/20251226/vsu-2064769241.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/53/1548385304_128:0:2167:1529_1920x0_80_0_0_28e4e8713c4d4f8909bcd14219a096bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Академия СБУ отправит курсантов в зону боевых действий

Академия СБУ отправит курсантов в краткосрочные командировки в зону СВО

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Руководство академии Службы безопасности Украины намерено отправить курсантов старших курсов в краткосрочные командировки в зону боевых действий, заявил профессор кафедры академии Виталий Шимко.
"Руководство академии намерено направить моих воспитанников... в зону боевых действий", - написал Шимко в своей колонке для украинского издания Liga.net.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
ВСУ истязают бывших заключенных, недовольных условиями, рассказал пленный
Вчера, 06:58
Шимко публикует распоряжение, подписанное ректором академии. Документ датирован 23 декабря текущего года и предполагает отправку курсантов четвертого и пятого курсов академии в "краткосрочные служебные командировки" в зону боевых действий.
По словам профессора, ему не известны причины такого решения. Он заявляет, что курсантам не место на передовой и требует максимальной огласки происходящего.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Владимир Зеленский в феврале объявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-24 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины рассказало о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля сказал, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
По данным секретаря комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Романа Костенко, украинские власти, несмотря на пропаганду и обещанные новобранцам в рамках "молодежного" контракта с ВСУ выплаты, смогли привлечь всего около пяти тысяч новых военнослужащих.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
ВСУ проведут расследование из-за брошенного командного пункта в Гуляйполе
Вчера, 09:02
 
УкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала