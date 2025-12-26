МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Руководство академии Службы безопасности Украины намерено отправить курсантов старших курсов в краткосрочные командировки в зону боевых действий, Руководство академии Службы безопасности Украины намерено отправить курсантов старших курсов в краткосрочные командировки в зону боевых действий, заявил профессор кафедры академии Виталий Шимко.

"Руководство академии намерено направить моих воспитанников... в зону боевых действий", - написал Шимко в своей колонке для украинского издания Liga.net.

Шимко публикует распоряжение, подписанное ректором академии. Документ датирован 23 декабря текущего года и предполагает отправку курсантов четвертого и пятого курсов академии в "краткосрочные служебные командировки" в зону боевых действий.

По словам профессора, ему не известны причины такого решения. Он заявляет, что курсантам не место на передовой и требует максимальной огласки происходящего.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

Владимир Зеленский в феврале объявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-24 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины рассказало о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля сказал, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.