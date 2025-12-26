Рейтинг@Mail.ru
"Серьезный удар": в Киеве назвали Залужного врагом номер один
06:35 26.12.2025
"Серьезный удар": в Киеве назвали Залужного врагом номер один
"Серьезный удар": в Киеве назвали Залужного врагом номер один
"Серьезный удар": в Киеве назвали Залужного врагом номер один

Соскин: Зеленский перед выборами начал кампанию против Залужного

© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский в преддверии возможных выборов начал кампанию дискредитации против посла в Великобритании и экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, считает бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Удар будет очень серьезный, потому что не для этого Зеленский сейчас через Раду меняет правила выборов. Залужный сейчас превратился во врага номер один, вот что страшно", — пояснил он.
Александр Сырский и Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Прокуратура утвердила обвинение против Залужного, Сырского и Порошенко*
8 декабря, 14:57
По словам эксперта, Зеленский сомневается в своей победе на будущих выборах на Украине, а также опасается авторитета Залужного среди украинских боевиков.
"Британцы ведь не просто так пригрели у себя Залужного. Они понимают, что с Зеленским все решено, а Лондону надо поставить своего человека. Тем более, под боком целый посол имеется", — подытожил Соскин.
По данным опроса, опубликованным на сайте SOCIS, 22,2% респондентов сказали, что ни при каких обстоятельствах не голосовали бы за Зеленского, 21,8% не стали бы голосовать за Петра Порошенко*, 16,6% - за депутата Юрия Бойко, 10,6% - за экс-премьера Юлию Тимошенко.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Экс-дипломат рассказал, как Зеленский впал в ярость на Рождество
03:27
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней. При этом Зеленский постоянно ставит новые условия для проведения выборов, в частности требуя обеспечить прекращение огня.
* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Много вопросов": в Киеве поразились новому шагу Зеленского
00:48
 
