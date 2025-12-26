МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский и его европейские покровители хотят обмануть президента США Дональда Трампа, используя тему выборов на Украине, чтобы получить перемирие на фронте, такое мнение выразил профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в беседе с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano.
По словам эксперта, Киев не настроен на мирное урегулирование и готов на все ради затягивания процесса выработки мирного договора, для чего ему и необходимо временное прекращение огня.
"Я бы сказал, что это должно быть исключено из повестки обсуждения, но с геополитической точки зрения — это вопрос выживания для Украины", — подытожил Орсини.
В понедельник глава фракции Зеленского в Раде "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в украинском парламенте формируется рабочая группа по проработке вопроса возможного проведения выборов президента Украины во время действия военного положения. О дате заседания он пообещал сообщить позже.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.