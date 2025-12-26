Рейтинг@Mail.ru
"Это просто блеф": в Италии жестко раскритиковали Зеленского - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:29 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/ukraina-2064753023.html
"Это просто блеф": в Италии жестко раскритиковали Зеленского
"Это просто блеф": в Италии жестко раскритиковали Зеленского - РИА Новости, 26.12.2025
"Это просто блеф": в Италии жестко раскритиковали Зеленского
Владимир Зеленский и его европейские покровители хотят обмануть президента США Дональда Трампа, используя тему выборов на Украине, чтобы получить перемирие на... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T02:29:00+03:00
2025-12-26T02:29:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
дональд трамп
алессандро орсини
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464579_0:631:2466:2018_1920x0_80_0_0_2caf49aec074d5a539f117df1f5fe151.jpg
https://ria.ru/20251226/germaniya-2064748755.html
https://ria.ru/20251225/rada-2064689543.html
https://ria.ru/20251225/peskov-2064580481.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464579_0:199:2466:2048_1920x0_80_0_0_287574eebfed157881f54834bb2b2221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, алессандро орсини, верховная рада украины, евросоюз
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Алессандро Орсини, Верховная Рада Украины, Евросоюз
"Это просто блеф": в Италии жестко раскритиковали Зеленского

Орсини: Киев хочет обмануть Трампа, прикрываясь выборами ради перемирия

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский и его европейские покровители хотят обмануть президента США Дональда Трампа, используя тему выборов на Украине, чтобы получить перемирие на фронте, такое мнение выразил профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в беседе с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano.
"Мое мнение в том, что это просто блеф, чтобы Зеленский и его (Покровители. — Прим. Ред.) из ЕС заставили Трампа проглотить этот план, согласно которому Киев получает перемирие якобы на выборы, но это не так", — пояснил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Много вопросов": в Киеве поразились новому шагу Зеленского
00:48
По словам эксперта, Киев не настроен на мирное урегулирование и готов на все ради затягивания процесса выработки мирного договора, для чего ему и необходимо временное прекращение огня.
"Я бы сказал, что это должно быть исключено из повестки обсуждения, но с геополитической точки зрения — это вопрос выживания для Украины", — подытожил Орсини.
В понедельник глава фракции Зеленского в Раде "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в украинском парламенте формируется рабочая группа по проработке вопроса возможного проведения выборов президента Украины во время действия военного положения. О дате заседания он пообещал сообщить позже.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Депутат Рады обвинил Зеленского в геноциде украинского народа
Вчера, 17:58
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Песков усомнился в способности Зеленского принимать адекватные решения
Вчера, 13:37
 
В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлессандро ОрсиниВерховная Рада УкраиныЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала