Стиль "блэк недомилитари" и пожелание смерти тому, кого Зеленский публично назвать испугался: в Незалежной решили так отметить важнейший религиозный праздник западных христиан, приходящийся на 25 декабря.

Начав шабаш, трудно остановиться. Поэтому, чтобы уже все и всем стало ясно и понятно, Зеленский сообщил, что отныне вместо православного Рождества 7 января громадяне будут отмечать День программиста.

Мало кому удавалось одновременно и осквернить веру и убеждения миллионов собственных соотечественников, и саму суть рождественского послания подвергнуть поруганию. Но Зеленский тут не подкачал.

Даже те, кому он старательно подмигивал — мол, не бойсь, я свой, я эуропээц, — взорвались сарказмом. Не выдержала и старательно лояльная Киеву британская The Telegraph. Там прямо Зеленский был назван "слабым, проигравшим и обозленным".

В кои-то веки приходится соглашаться с англосаксами. И правда: чтобы пожелать кому-то мучительной гибели, публично, да еще в христианский праздник, который весь про любовь и о любви, — нужно слететь с катушек. Полностью, окончательно и бесповоротно.

С другой стороны, а как может вести себя человек, у которого под руками и на глазах происходит крушение за его собственным авторством? Наши парни идут вперед, полностью завладев инициативой. Стратегической. Тактической. Военной. Любой. Каждый день — и западнохристианский сочельник, как и последовавшее Рождество — не стали исключениями. Населенный пункт за населенным пунктом — русская армия выковыривает вэсэушников исправно и регулярно. Не мы хотели и не мы стремились к такому сценарию, но, будучи вынуждены отвечать на угрозу нашей безопасности и спасая людей, не желавших быть с нацистами, мы ответили. Ответ не понравился? Не наши проблемы.

Зеленский в его "блэк милитари", пожелав кому-то там мучительной гибели, не остановился. Он продолжил, сообщив, что мы на ЛБС "не захотели соблюдать предложенное перемирие". Мы точно не против перемирия. И столь же точно — мы за прочный мир там, где сейчас идут боевые действия.

Но что делать в ситуации, когда, во-первых, нам известно, что, ретируясь из сел и городков, вэсэушники расстреливают мирное население? И во-вторых, в 2023-м российский лидер Владимир Путин по просьбе патриарха Кирилла в одностороннем порядке объявил об остановке боевых действий с полудня 6 января до полуночи 7 января.

Что мы тогда получили? Мы получили и обвинения в "подготовке новой волны агрессии". Против Украины . И против Европы . Тогда тезис о "русской угрозе Европе" начал внедряться в политический лексикон. Вбросил его, кстати, просроченный президент.

Сегодня Европа, которая нас, как там утверждают, "боится", негодует, как это мы, такие-сякие, не согласились приостановить боевые действия?! Ну, видите ли, европейцы, 24-е, как и 25 декабря для нас — обычные дни. Пусть и предновогодние, но рабочие. Во-вторых, европейцы, вы нас столько раз не просто вводили в заблуждение — вы нам лгали. По всему кругу вопросов и проблем нашей безопасности. Сегодня, на 11-й год нашего с вами противостояния, мы отлично видим, что вы времени не теряли. Мы видим, что такое и как выглядят и опорники вэсэушников, и все нитки их логистического снабжения. Наши парни их берут, как и вашу технику они расщелкивают. Все то время, которое вы тянули, чтобы нашпиговать Незалежную так, что все боги войны отдыхают, когда киевский режим организовывал плацдармы для наступления на Донбасс , чтобы учинить там кровавую расправу, ну и потом попытаться рвануть к Крыму , — тогда мы очень аккуратно соблюдали режим прекращения огня.

Режим спокойствия и приостановки боевых действий соблюдался теми, кого вы, европейцы, руками вэсэушников хотели растерзать. А сегодня вы нам предъявляете претензии, что мы в обычный рабочий день, владея и инициативой на ЛБС и имея там перевес — кратный — во всем, не соблюдаем христианские милосердные традиции?

И про милосердие — ваше — скажем подробнее. Разжигание религиозной нетерпимости в государстве, где ее никогда не было, — это европейская история. Религиозная ненависть и изгнание священников и паствы из храмов прежней, нормальной и веротерпимой, Украине не были свойственны. Киевский князь, крестивший Русь в Херсонесе , ужаснулся б, если бы увидел, что творилось в том числе и с Киево-Печерской лаврой. Творилось только потому, что присутствие РПЦ (с европейской подачи) было сочтено "имперским влиянием России".

Единожды солгавшие, кто ж вам сегодня поверит, европейцы? Как и вашему протеже Zelensky.

В дни, когда вы сидите в тепле, уюте, в безопасности и при вкусной еде, мы — вынужденно, еще раз — вынужденно — противостоим тем, кто нас хотел этого лишить. Да и просто уничтожить.