Стиль "блэк недомилитари" и пожелание смерти тому, кого Зеленский публично назвать испугался: в Незалежной решили так отметить важнейший религиозный праздник западных христиан, приходящийся на 25 декабря.
Начав шабаш, трудно остановиться. Поэтому, чтобы уже все и всем стало ясно и понятно, Зеленский сообщил, что отныне вместо православного Рождества 7 января громадяне будут отмечать День программиста.
Мало кому удавалось одновременно и осквернить веру и убеждения миллионов собственных соотечественников, и саму суть рождественского послания подвергнуть поруганию. Но Зеленский тут не подкачал.
Даже те, кому он старательно подмигивал — мол, не бойсь, я свой, я эуропээц, — взорвались сарказмом. Не выдержала и старательно лояльная Киеву британская The Telegraph. Там прямо Зеленский был назван "слабым, проигравшим и обозленным".
В кои-то веки приходится соглашаться с англосаксами. И правда: чтобы пожелать кому-то мучительной гибели, публично, да еще в христианский праздник, который весь про любовь и о любви, — нужно слететь с катушек. Полностью, окончательно и бесповоротно.
С другой стороны, а как может вести себя человек, у которого под руками и на глазах происходит крушение за его собственным авторством? Наши парни идут вперед, полностью завладев инициативой. Стратегической. Тактической. Военной. Любой. Каждый день — и западнохристианский сочельник, как и последовавшее Рождество — не стали исключениями. Населенный пункт за населенным пунктом — русская армия выковыривает вэсэушников исправно и регулярно. Не мы хотели и не мы стремились к такому сценарию, но, будучи вынуждены отвечать на угрозу нашей безопасности и спасая людей, не желавших быть с нацистами, мы ответили. Ответ не понравился? Не наши проблемы.
Зеленский в его "блэк милитари", пожелав кому-то там мучительной гибели, не остановился. Он продолжил, сообщив, что мы на ЛБС "не захотели соблюдать предложенное перемирие". Мы точно не против перемирия. И столь же точно — мы за прочный мир там, где сейчас идут боевые действия.
Но что делать в ситуации, когда, во-первых, нам известно, что, ретируясь из сел и городков, вэсэушники расстреливают мирное население? И во-вторых, в 2023-м российский лидер Владимир Путин по просьбе патриарха Кирилла в одностороннем порядке объявил об остановке боевых действий с полудня 6 января до полуночи 7 января.
Сегодня Европа, которая нас, как там утверждают, "боится", негодует, как это мы, такие-сякие, не согласились приостановить боевые действия?! Ну, видите ли, европейцы, 24-е, как и 25 декабря для нас — обычные дни. Пусть и предновогодние, но рабочие. Во-вторых, европейцы, вы нас столько раз не просто вводили в заблуждение — вы нам лгали. По всему кругу вопросов и проблем нашей безопасности. Сегодня, на 11-й год нашего с вами противостояния, мы отлично видим, что вы времени не теряли. Мы видим, что такое и как выглядят и опорники вэсэушников, и все нитки их логистического снабжения. Наши парни их берут, как и вашу технику они расщелкивают. Все то время, которое вы тянули, чтобы нашпиговать Незалежную так, что все боги войны отдыхают, когда киевский режим организовывал плацдармы для наступления на Донбасс, чтобы учинить там кровавую расправу, ну и потом попытаться рвануть к Крыму, — тогда мы очень аккуратно соблюдали режим прекращения огня.
Режим спокойствия и приостановки боевых действий соблюдался теми, кого вы, европейцы, руками вэсэушников хотели растерзать. А сегодня вы нам предъявляете претензии, что мы в обычный рабочий день, владея и инициативой на ЛБС и имея там перевес — кратный — во всем, не соблюдаем христианские милосердные традиции?
И про милосердие — ваше — скажем подробнее. Разжигание религиозной нетерпимости в государстве, где ее никогда не было, — это европейская история. Религиозная ненависть и изгнание священников и паствы из храмов прежней, нормальной и веротерпимой, Украине не были свойственны. Киевский князь, крестивший Русь в Херсонесе, ужаснулся б, если бы увидел, что творилось в том числе и с Киево-Печерской лаврой. Творилось только потому, что присутствие РПЦ (с европейской подачи) было сочтено "имперским влиянием России".
Единожды солгавшие, кто ж вам сегодня поверит, европейцы? Как и вашему протеже Zelensky.
В дни, когда вы сидите в тепле, уюте, в безопасности и при вкусной еде, мы — вынужденно, еще раз — вынужденно — противостоим тем, кто нас хотел этого лишить. Да и просто уничтожить.
Не мы начали. Но мы закончим. На наших условиях. Решив все задачи. И вот тогда — и тут вы нам можете поверить, европейцы — на ваше Рождество и на наше Рождество будет мир.