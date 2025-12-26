Рейтинг@Mail.ru
02:44 26.12.2025
СМИ: удар США по целям ИГ* в Нигерии нанесен по запросу властей страны
в мире
сша
россия
нигерия
дональд трамп
в мире, сша, россия, нигерия, дональд трамп
В мире, США, Россия, Нигерия, Дональд Трамп
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Удар США по целям ИГ* (террористическая организация, запрещенная в США и РФ) в Нигерии нанесен по запросу властей страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.
Ранее о "смертоносном ударе" по террористам ИГ* сообщил президент США Дональд Трамп.
По словам источника в администрации, удар нанесенный по целям в штате Сокото, уничтожил "несколько террористов".
* Запрещенная в России террористическая организация
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Хегсет после удара США по Нигерии анонсировал новые действия Вашингтона
