Турция рассчитывает решить проблему влияния санкций на торговлю с Россией

АНКАРА, 26 дек - РИА Новости. Турция рассчитывает в близкой перспективе решить проблему влияния антироссийских санкций на торговлю с Россией и банки, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник в Анкаре.
Ранее в посольстве России
в Турции
РИА Новости заявили, что западные неизбирательные санкции осложняют банковские расчеты между двумя странами, и Москва
с Анкарой
находятся в постоянном контакте для поиска решений. Как сообщил источник из органов власти Турции, государственные банки страны пока не получили указаний от турецкого центрального банка по урегулированию проблем с расчетами с Россией, при этом платежи в рамках государственных проектов продолжаются.
"Проблемы в этой области известны, они связаны с западными санкциями. Рассчитываем, что решение будет найдено, чтобы торговля и туризм не пострадали",- заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, какие меры предпримет Анкара для урегулирования проблемы с банковскими расчетами между двумя странами.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.