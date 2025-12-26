Рейтинг@Mail.ru
Турция рассчитывает решить проблему влияния санкций на торговлю с Россией - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/turtsija-2064844199.html
Турция рассчитывает решить проблему влияния санкций на торговлю с Россией
Турция рассчитывает решить проблему влияния санкций на торговлю с Россией - РИА Новости, 26.12.2025
Турция рассчитывает решить проблему влияния санкций на торговлю с Россией
Турция рассчитывает в близкой перспективе решить проблему влияния антироссийских санкций на торговлю с Россией и банки, сообщил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T13:00:00+03:00
2025-12-26T13:00:00+03:00
в мире
россия
турция
анкара (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_198b95bf542a3b2d9e611658fcb16fab.jpg
https://ria.ru/20251225/ukraina-2064498988.html
россия
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4b392223ef01a66fab9d5c8b08201780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, турция, анкара (провинция)
В мире, Россия, Турция, Анкара (провинция)
Турция рассчитывает решить проблему влияния санкций на торговлю с Россией

РИА Новости: Турция рассчитывает решить проблему банковских переводов с РФ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Вид на город Анкара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 26 дек - РИА Новости. Турция рассчитывает в близкой перспективе решить проблему влияния антироссийских санкций на торговлю с Россией и банки, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник в Анкаре.
Ранее в посольстве России в Турции РИА Новости заявили, что западные неизбирательные санкции осложняют банковские расчеты между двумя странами, и Москва с Анкарой находятся в постоянном контакте для поиска решений. Как сообщил источник из органов власти Турции, государственные банки страны пока не получили указаний от турецкого центрального банка по урегулированию проблем с расчетами с Россией, при этом платежи в рамках государственных проектов продолжаются.
"Проблемы в этой области известны, они связаны с западными санкциями. Рассчитываем, что решение будет найдено, чтобы торговля и туризм не пострадали",- заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, какие меры предпримет Анкара для урегулирования проблемы с банковскими расчетами между двумя странами.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Запад пытается столкнуть Турцию и Россию на Украине, считает эксперт
25 декабря, 07:03
 
В миреРоссияТурцияАнкара (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала