Турция рассчитывает решить проблему влияния санкций на торговлю с Россией

АНКАРА, 26 дек - РИА Новости. Турция рассчитывает в близкой перспективе решить проблему влияния антироссийских санкций на торговлю с Россией и банки, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник в Анкаре.

Ранее в посольстве России Турции РИА Новости заявили, что западные неизбирательные санкции осложняют банковские расчеты между двумя странами, и Москва Анкарой находятся в постоянном контакте для поиска решений. Как сообщил источник из органов власти Турции, государственные банки страны пока не получили указаний от турецкого центрального банка по урегулированию проблем с расчетами с Россией, при этом платежи в рамках государственных проектов продолжаются.

"Проблемы в этой области известны, они связаны с западными санкциями. Рассчитываем, что решение будет найдено, чтобы торговля и туризм не пострадали",- заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, какие меры предпримет Анкара для урегулирования проблемы с банковскими расчетами между двумя странами.