Эксперт рассказал о причинах повышения цен на билеты в кинотеатры
Эксперт рассказал о причинах повышения цен на билеты в кинотеатры - РИА Новости, 26.12.2025
Эксперт рассказал о причинах повышения цен на билеты в кинотеатры
26.12.2025
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Увеличение цен на билеты в кинотеатрах связано с ценами на аренду, повышением заработных плат сотрудникам, а также с изменениями в налоговом законодательстве, рассказал участник совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
"Вынужденность этой меры по поднятию цены - болезненная для кинотеатров. Надо продолжать платить аренду, увеличившуюся зарплату и так далее. Со следующего года нас ждут еще и очень серьезные, болезненные изменения в налоговом законодательстве и ужесточение налоговых платежей, увеличение этой статьи расходов", - сказал Исаев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы кинотеатров в 2025 году.
Он отметил, что усредненная по стране цена 500-600 рублей за билет достигает 700-800 рублей в крупных городах.