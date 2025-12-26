Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о причинах повышения цен на билеты в кинотеатры - РИА Новости, 26.12.2025
18:56 26.12.2025
Эксперт рассказал о причинах повышения цен на билеты в кинотеатры
Увеличение цен на билеты в кинотеатрах связано с ценами на аренду, повышением заработных плат сотрудникам, а также с изменениями в налоговом законодательстве,... РИА Новости, 26.12.2025
Эксперт рассказал о причинах повышения цен на билеты в кинотеатры

Исаев связал рост цен на билеты в кино с арендой и изменениями налоговых законов

© Fotolia / Tyler OlsonЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Fotolia / Tyler Olson
Зрители в кинотеатре. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Увеличение цен на билеты в кинотеатрах связано с ценами на аренду, повышением заработных плат сотрудникам, а также с изменениями в налоговом законодательстве, рассказал участник совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
"Вынужденность этой меры по поднятию цены - болезненная для кинотеатров. Надо продолжать платить аренду, увеличившуюся зарплату и так далее. Со следующего года нас ждут еще и очень серьезные, болезненные изменения в налоговом законодательстве и ужесточение налоговых платежей, увеличение этой статьи расходов", - сказал Исаев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы кинотеатров в 2025 году.
Он отметил, что усредненная по стране цена 500-600 рублей за билет достигает 700-800 рублей в крупных городах.
Зрительный зал кинотеатра Художественный на Арбатской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Россияне стали реже ходить в кинотеатры
13 декабря, 05:59
 
