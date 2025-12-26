Эксперт рассказал о причинах повышения цен на билеты в кинотеатры

«

"Вынужденность этой меры по поднятию цены - болезненная для кинотеатров. Надо продолжать платить аренду, увеличившуюся зарплату и так далее. Со следующего года нас ждут еще и очень серьезные, болезненные изменения в налоговом законодательстве и ужесточение налоговых платежей, увеличение этой статьи расходов", - сказал Исаев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы кинотеатров в 2025 году.