Цены на золото обновили очередной исторический максимум
Цены на золото обновили очередной исторический максимум - РИА Новости, 26.12.2025
Цены на золото обновили очередной исторический максимум
26.12.2025
Цены на золото обновили очередной исторический максимум
Цены на золото обновили очередной исторический максимум в ходе торгов в пятницу
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости/Прайм. Цены на золото обновили очередной исторический максимум в ходе торгов в пятницу, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.49 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,86% относительно предыдущего закрытия, или на 38,6 доллара - до 4,541 долларов за тройскую унцию. А ранее в ходе торгов котировки достигали исторического рекорда в 4 561,4 доллара за унцию.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 4,83% - до 75,145 доллара за унцию. Ранее в пятницу котировки также обновили исторический рекорд, поднявшись до 72,485 доллара.
"С начала декабря рост цен на золото и серебро обусловлен как спекулятивными факторами, так и инерцией рынка. Низкая ликвидность в конце года, ожидания длительного снижения банковских ставок в США
... и обострение внешнеполитических рисков подтолкнули цены на драгоценные металлы к новым максимумам", - цитирует агентство Рейтер слова старшего аналитика рынка в OANDA Кельвина Вонга (Kelvin Wong).