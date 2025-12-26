МОСКВА, 26 дек - РИА Новости/Прайм. Цены на золото обновили очередной исторический максимум в ходе торгов в пятницу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.49 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,86% относительно предыдущего закрытия, или на 38,6 доллара - до 4,541 долларов за тройскую унцию. А ранее в ходе торгов котировки достигали исторического рекорда в 4 561,4 доллара за унцию.

Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 4,83% - до 75,145 доллара за унцию. Ранее в пятницу котировки также обновили исторический рекорд, поднявшись до 72,485 доллара.