Рейтинг@Mail.ru
Цены на золото обновили очередной исторический максимум - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/tseny-2064771205.html
Цены на золото обновили очередной исторический максимум
Цены на золото обновили очередной исторический максимум - РИА Новости, 26.12.2025
Цены на золото обновили очередной исторический максимум
Цены на золото обновили очередной исторический максимум в ходе торгов в пятницу, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T09:11:00+03:00
2025-12-26T09:11:00+03:00
экономика
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734466574_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e39301cc14e846619b3c336d340817a0.jpg
https://ria.ru/20251220/zoloto-2063550565.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734466574_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c668a47e7a84954083988063533d0cbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша
Экономика, США
Цены на золото обновили очередной исторический максимум

Цены на золото обновили очередной исторический максимум в ходе торгов в пятницу

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСотрудник укладывает на тележку маркированные слитки золота высшей пробы
Сотрудник укладывает на тележку маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Сотрудник укладывает на тележку маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости/Прайм. Цены на золото обновили очередной исторический максимум в ходе торгов в пятницу, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.49 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,86% относительно предыдущего закрытия, или на 38,6 доллара - до 4,541 долларов за тройскую унцию. А ранее в ходе торгов котировки достигали исторического рекорда в 4 561,4 доллара за унцию.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 4,83% - до 75,145 доллара за унцию. Ранее в пятницу котировки также обновили исторический рекорд, поднявшись до 72,485 доллара.
"С начала декабря рост цен на золото и серебро обусловлен как спекулятивными факторами, так и инерцией рынка. Низкая ликвидность в конце года, ожидания длительного снижения банковских ставок в США... и обострение внешнеполитических рисков подтолкнули цены на драгоценные металлы к новым максимумам", - цитирует агентство Рейтер слова старшего аналитика рынка в OANDA Кельвина Вонга (Kelvin Wong).
Сотрудник складывает на тележку готовые маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Россия поставила рекордную сумму золота Китаю
20 декабря, 18:05
 
ЭкономикаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала