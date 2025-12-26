https://ria.ru/20251226/tseny-2064764864.html
Биржевые цены на серебро и платину обновили рекорды
Биржевые цены на серебро и платину в пятницу обновили исторические рекорды, поднявшись выше 75 и 2 450 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 26.12.2025
Биржевые цены на серебро и платину обновили рекорды, выше $75 и $2 450 за унцию
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Биржевые цены на серебро и платину в пятницу обновили исторические рекорды, поднявшись выше 75 и 2 450 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.37 мск цена мартовского фьючерса на серебро росла на 4,25% - до 74,73 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов котировки обновили рекорд, поднявшись до 75,485 доллара.
При этом цена январского фьючерса на платину росла на 6,23% к предыдущему закрытию, до 2 414,5 доллара за тройскую унцию, ранее показатель впервые достигал рекордного показателя в 2 450,7 доллара.