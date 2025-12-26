Биржевые цены на серебро и платину обновили рекорды

Готовые маркированные слитки платины высшей пробы 99,98% чистоты на заводе цветных металлов имени В. Н. Гулидова "Красцветмет" в Красноярске

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Биржевые цены на серебро и платину в пятницу обновили исторические рекорды, поднявшись выше 75 и 2 450 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.37 мск цена мартовского фьючерса на серебро росла на 4,25% - до 74,73 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов котировки обновили рекорд, поднявшись до 75,485 доллара.