Биржевые цены на серебро и платину обновили рекорды - РИА Новости, 26.12.2025
07:41 26.12.2025
Биржевые цены на серебро и платину обновили рекорды
Биржевые цены на серебро и платину обновили рекорды
2025
Биржевые цены на серебро и платину обновили рекорды

Готовые маркированные слитки платины высшей пробы 99,98% чистоты на заводе цветных металлов имени В. Н. Гулидова "Красцветмет" в Красноярске
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Биржевые цены на серебро и платину в пятницу обновили исторические рекорды, поднявшись выше 75 и 2 450 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.37 мск цена мартовского фьючерса на серебро росла на 4,25% - до 74,73 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов котировки обновили рекорд, поднявшись до 75,485 доллара.
При этом цена январского фьючерса на платину росла на 6,23% к предыдущему закрытию, до 2 414,5 доллара за тройскую унцию, ранее показатель впервые достигал рекордного показателя в 2 450,7 доллара.
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Цены на золото обновили исторический рекорд
