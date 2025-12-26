Рейтинг@Mail.ru
08:00 26.12.2025
Российские диверсанты штурмуют центры принятия решений
2025
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
аналитика, в мире, лондон, россия
Аналитика, В мире, Лондон, Россия

Российские диверсанты штурмуют центры принятия решений

Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
В Лондоне паника: оказалось, что русские прокрались в логово врага и нанесли массовый удар по английским вкусовым сосочкам. Нет, на этот раз это был не "Новичок". Местных пропагандистов до дрожи напугали русские сникерсы. Они продаются в лавочках, которые держат индийцы и пакистанцы, и на их обертках внаглую красуются надписи на кириллице: "Белый шоколад", "Пломбир", "Лесной орех". Ужас. Шок.
Несмотря на свое название, эти шокбатончики производятся в Подмосковье, на кондитерской фабрике в Ступино. У моей семьи там неподалеку была дача, и я помню, как местные ворчали, когда этот завод строили. А теперь русский шоколад оттуда разошелся по всему миру.
В то самое время, когда лондонские газетчики ругали несознательных торговцев, закупившихся у индийских оптовиков вражескими шоколадками, а компания Mars заверяла всех, что она ни при чем, президент Путин проводил совещание с представителями российского бизнеса. Совещание было закрытым, оно проходило в том же режиме, в каком Верховный главнокомандующий общается с военными.
Нам зачастую навязывают ложную дихотомию: мол, есть наши парни на СВО, герои и молодцы, а есть некие злокозненные капиталисты, которые им мешают. Нет ничего глупее этого противопоставления.
Наш бизнес — от самого крошечного до самого грандиозного — совершенно потрясающе показал себя за годы СВО. Во многом благодаря нашим предпринимателям страна выстояла под сумасшедшим шквалом санкций, который с гарантией уничтожил бы любое другое государство. Именно наши банкиры, которых все так любят ругать, добились того, что мы не почувствовали, что нас "отменили" международные платежные системы.
Тем временем мы не просто выжили, мы в военное время стали развиваться с удвоенной скоростью. Впервые в нашей новейшей истории мы слезли с нефтегазовой иглы. Доходы неуглеводородного сектора в три раза превысили доходы от нефтегаза — это просто потрясающий результат. При этом Россия не обеднела, а стала четвертой экономикой в мире — скажи нам такое еще десять лет назад, никто просто не поверил бы.
Мы стали одним из мировых лидеров по развитию цифровой инфраструктуры, далеко обогнав по этому параметру весь Запад. Параллельно освоили новейшие военные технологии и оснастили свою армию по последнему слову техники, став лидерами мировой оборонки. И во всем этом огромная заслуга пресловутых "капиталистов".
Частный бизнес сегодня — это новые жилые кварталы и дороги, новейшие беспилотники и искусственный интеллект, фермы и заводы, интернет-приложения и современная одежда, это самые продвинутые вооружения и в то же время сфера услуг с ее доставкой, ресторанами и "девочки, записываемся на ноготочки!"
Дело не только в помощи фронту, хотя наши предприниматели занимаются ей в массовом порядке. Дело в том, что страна не может воевать, если не налажена работа в тылу. И тут мы не справились бы, если бы не массовый энтузиазм частного бизнеса, не его желание сделать все для своей страны.
Наша страна — от ЛБС до Приморья, от Архангельска до Севастополя — это огромный живой организм. Его здоровье и обеспечивают смелые бизнес-инициативы, новаторские предприятия, талант и кураж наших людей, независимо от того, где они трудятся — в маленькой частной парикмахерской или огромной корпорации.
Произведенные в России товары — от дронов до шоколадок, от платьев до тракторов — вчистую уделывают конкурентов по критерию "цена — качество". Мировая экспансия нашей продукции приносит казне прибыль в виде налогов. Они идут в том числе на содержание и развитие наших замечательных вооруженных сил. Так что никакого противоречия нет, наши парни на ЛБС и наши предприниматели делают одно и то же дело — обеспечивают суверенитет нашей страны. И политический, и экономический.
Совершенно неслучайно президент страны встречается с капитанами бизнеса в закрытом режиме. Врагам совершенно незачем знать тонкости нашего банкинга и планы по нашему развитию и импортозамещению. Это точно такая же чувствительная, секретная область, что и оборонка.
Наши бизнесмены и наши военные воюют вместе, просто на разных фронтах. Общей для них станет и наша победа. Друзья во всем мире отпразднуют ее, отведав русского шоколада и русского мороженого. А в Лондон мы продадим побольше нашей водки — пусть утопят в ней свое горе.
