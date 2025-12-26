ЦБ сообщит о сроках голосования по купюре в 500 рублей в 2026 году

"По голосованию могу сказать, что мы сейчас как раз обсуждаем подходы к разработке новой банкноты. О дальнейших шагах мы сможем сообщить чуть позже... Скорее всего, уже в новом году", - сказал он на брифинге, посвященном обновленной банкноте номиналом 1000 рублей.