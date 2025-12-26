Рейтинг@Mail.ru
ЦБ сообщит о сроках голосования по купюре в 500 рублей в 2026 году
12:19 26.12.2025 (обновлено: 12:35 26.12.2025)
ЦБ сообщит о сроках голосования по купюре в 500 рублей в 2026 году
Банк России, скорее всего, сообщит о сроках нового голосования по купюре номиналом 500 рублей в 2026 году, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов. РИА Новости, 26.12.2025
экономика, центральный банк рф (цб рф), пятигорск, северо-кавказский федеральный округ, сергей белов
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Пятигорск, Северо-Кавказский Федеральный округ, Сергей Белов
© РИА НовостиСтраница сайта ЦБ РФ с голосованием за новый дизайн 500-рублевой банкноты
Страница сайта ЦБ РФ с голосованием за новый дизайн 500-рублевой банкноты - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости
Страница сайта ЦБ РФ с голосованием за новый дизайн 500-рублевой банкноты. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Банк России, скорее всего, сообщит о сроках нового голосования по купюре номиналом 500 рублей в 2026 году, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов.
"По голосованию могу сказать, что мы сейчас как раз обсуждаем подходы к разработке новой банкноты. О дальнейших шагах мы сможем сообщить чуть позже... Скорее всего, уже в новом году", - сказал он на брифинге, посвященном обновленной банкноте номиналом 1000 рублей.
Центробанк 1 октября объявил о старте голосования по новому дизайну банкноты номиналом 500 рублей. Каждому участнику голосования предстояло выбрать два символа: для лицевой стороны банкноты - из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной - из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа.
Затем регулятор принял решение отменить голосование из-за большого количества попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты.
Заместитель председателя Банка России Сергей Белов на презентации обновленной банкноты 1000 рублей в пресс-центре Банка России - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
ЦБ презентовал обновленный дизайн тысячерублевой купюры
Заголовок открываемого материала