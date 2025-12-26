Рейтинг@Mail.ru
12:18 26.12.2025 (обновлено: 13:55 26.12.2025)
Новая купюра в 1000 рублей выйдет в обращение в конце 2026 года
Новая купюра в 1000 рублей выйдет в обращение в конце 2026 года
Новая купюра в 1000 рублей выйдет в обращение в конце 2026 года

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Банка России Сергей Белов на презентации обновленной банкноты 1000 рублей в пресс-центре Банка России
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Обновленная купюра номиналом 1000 рублей, вероятно, выйдет в широкое обращение в конце следующего года или в 2027 году, сообщил заместитель председателя Банка России Сергей Белов.
Банк России в пятницу презентовал дизайн купюры номиналом 1000 рублей с обновленной оборотной стороной. На ней изображены теплоход "Метеор" на Волге и раскинувшийся через нее Саратовский мост - один из самых длинных в Европе.
"После того как произойдет настройка оборудования, этот процесс непростой, от года до полутора занимает, после этого, конечно, банкнота будет поступать в более широкое обращение... Это уже третья новая банкнота, которую мы выпускаем, сейчас уже этот процесс налажен, пойдет, скорее всего, быстрее. Поэтому будем надеяться, может, и в конце 2026 года банкноты появятся в широком уже обращении", - сказал он на брифинге, посвященном обновленной банкноте в 1000 рублей, отвечая на вопрос о сроке ввода новой купюры в обращение.
Страница сайта ЦБ РФ с голосованием за новый дизайн 500-рублевой банкноты - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
ЦБ сообщит о сроках голосования по купюре в 500 рублей в 2026 году
