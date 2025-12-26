https://ria.ru/20251226/tsb-2064828891.html
Новая купюра в 1000 рублей выйдет в обращение в конце 2026 года
Новая купюра в 1000 рублей выйдет в обращение в конце 2026 года
Новая купюра в 1000 рублей выйдет в обращение в конце 2026 года
Обновленная купюра номиналом 1000 рублей, вероятно, выйдет в широкое обращение в конце следующего года или в 2027 году, сообщил заместитель председателя Банка... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26
2025-12-26T12:18:00+03:00
2025-12-26T13:55:00+03:00
Новая купюра в 1000 рублей выйдет в обращение в конце 2026 года
Новая купюра в 1000 рублей выйдет в широкое обращение в конце 2026 года
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Обновленная купюра номиналом 1000 рублей, вероятно, выйдет в широкое обращение в конце следующего года или в 2027 году, сообщил заместитель председателя Банка России Сергей Белов.
Банк России в пятницу презентовал дизайн купюры номиналом 1000 рублей с обновленной оборотной стороной. На ней изображены теплоход "Метеор" на Волге и раскинувшийся через нее Саратовский мост - один из самых длинных в Европе
"После того как произойдет настройка оборудования, этот процесс непростой, от года до полутора занимает, после этого, конечно, банкнота будет поступать в более широкое обращение... Это уже третья новая банкнота, которую мы выпускаем, сейчас уже этот процесс налажен, пойдет, скорее всего, быстрее. Поэтому будем надеяться, может, и в конце 2026 года банкноты появятся в широком уже обращении", - сказал он на брифинге, посвященном обновленной банкноте в 1000 рублей, отвечая на вопрос о сроке ввода новой купюры в обращение.