Новая купюра в 1000 рублей выйдет в обращение в конце 2026 года

"После того как произойдет настройка оборудования, этот процесс непростой, от года до полутора занимает, после этого, конечно, банкнота будет поступать в более широкое обращение... Это уже третья новая банкнота, которую мы выпускаем, сейчас уже этот процесс налажен, пойдет, скорее всего, быстрее. Поэтому будем надеяться, может, и в конце 2026 года банкноты появятся в широком уже обращении", - сказал он на брифинге, посвященном обновленной банкноте в 1000 рублей, отвечая на вопрос о сроке ввода новой купюры в обращение.