12:08 26.12.2025 (обновлено: 12:57 26.12.2025)
Банкноты 1000 рублей старого образца останутся в обращении
Банкноты 1000 рублей старого образца останутся в обращении
Банкноты 1000 рублей старого образца останутся в обращении

© Пресс-служба Банка РоссииБанк России выпускает обновленную банкноту 1000 рублей
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Банкноты номиналом 1000 рублей образца 1997 года останутся в обращении до естественной замены на новые купюры, сообщил заместитель председателя Банка России Сергей Белов.
"Мы будем продолжать пользоваться привычными нам банкнотами наравне с новыми. Старые купюры не будут выходить из обращения и будут находиться в платежном обороте до их износа", - сказал он на брифинге, посвященном обновленной банкноте номиналом 1000 рублей.
В России сейчас идет процесс замены старых банкнот, которые были выпущены в оборот в 1997 году, на более современные. Уже выпущены новые купюры номиналом 100, 200, 2000 и 5000 рублей. Сегодня регулятор представил обновленный дизайн купюры в 1000 рублей.
ЦБ презентовал обновленный дизайн купюры в 1000 рублей
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ОбществоСергей БеловЭкономикаРоссия
 
 
