ЦБ презентовал обновленный дизайн тысячерублевой купюры
26.12.2025
ЦБ презентовал обновленный дизайн тысячерублевой купюры
Зампред Центробанка Сергей Белов показал новый дизайн купюры в тысячу рублей. РИА Новости, 26.12.2025
центральный банк рф (цб рф), уфа, республика татарстан (татарстан), сергей белов
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Европа, Уфа, Республика Татарстан (Татарстан), Сергей Белов, Экономика
Заместитель председателя Банка России Сергей Белов на презентации обновленной банкноты 1000 рублей в пресс-центре Банка России
Заместитель председателя Банка России Сергей Белов на презентации обновленной банкноты 1000 рублей в пресс-центре Банка России - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Банка России Сергей Белов на презентации обновленной банкноты 1000 рублей в пресс-центре Банка России
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Зампред Центробанка Сергей Белов показал новый дизайн купюры в тысячу рублей.
"Здесь мы видим Волгу — это главный символ, который объединяет многие регионы Приволжского федерального округа. Через Волгу раскинулся Саратовский автомобильный мост — один из самых длинных мостов Европы — и летящий по волнам "Метеор". Справа представлен Дворец земледельцев — известный памятник современной архитектуры в Казани", — рассказал он.
Обновленная банкнота 1000 рублей
Обновленная банкнота 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Пресс-служба Банка России
Обновленная банкнота 1000 рублей
По его словам, обновленная банкнота выполнена в современном дизайне и имеет усиленный защитный комплекс. Она также содержит QR-код, который ведет на страницу сайта ЦБ с информацией об оформлении и признаках подлинности.
Белов отметил, что купюры будут поступать в регионы равномерно и могут выйти в широкое обращение к концу 2026 года, а старые останутся в обороте до естественной замены.
Банк России впервые представил новый дизайн банкноты в октябре 2023 года. Тогда ее посвятили Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изобразили Никольскую башню Нижегородского кремля, на оборотной — Музей археологии и этнографии в Уфе, башню Сююмбике, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани.
Увеличенный макет банкноты Банка России номиналом 1000 рублей в 2023 году
Увеличенный макет обновленной банкноты Банка России номиналом 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Увеличенный макет банкноты Банка России номиналом 1000 рублей в 2023 году
Сразу после презентации дизайн стал предметом споров, так как одно из зданий Казанского Кремля было изображено без креста. На храме, который разграбили в советское время и отремонтировали в начале нулевых, он до сих пор не установлен.
На этом фоне регулятор решил доработать оформление.
ЦБ сообщит о сроках голосования по купюре в 500 рублей в 2026 году
ЦБ сообщит о сроках голосования по купюре в 500 рублей в 2026 году
