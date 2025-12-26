ЦБ презентовал обновленный дизайн тысячерублевой купюры

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Зампред Центробанка Сергей Белов показал новый дизайн купюры в тысячу рублей.
"Здесь мы видим Волгу — это главный символ, который объединяет многие регионы Приволжского федерального округа. Через Волгу раскинулся Саратовский автомобильный мост — один из самых длинных мостов Европы — и летящий по волнам "Метеор". Справа представлен Дворец земледельцев — известный памятник современной архитектуры в Казани", — рассказал он.
© Пресс-служба Банка РоссииОбновленная банкнота 1000 рублей
По его словам, обновленная банкнота выполнена в современном дизайне и имеет усиленный защитный комплекс. Она также содержит QR-код, который ведет на страницу сайта ЦБ с информацией об оформлении и признаках подлинности.
Белов отметил, что купюры будут поступать в регионы равномерно и могут выйти в широкое обращение к концу 2026 года, а старые останутся в обороте до естественной замены.
Банк России впервые представил новый дизайн банкноты в октябре 2023 года. Тогда ее посвятили Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изобразили Никольскую башню Нижегородского кремля, на оборотной — Музей археологии и этнографии в Уфе, башню Сююмбике, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУвеличенный макет банкноты Банка России номиналом 1000 рублей в 2023 году
Сразу после презентации дизайн стал предметом споров, так как одно из зданий Казанского Кремля было изображено без креста. На храме, который разграбили в советское время и отремонтировали в начале нулевых, он до сих пор не установлен.
На этом фоне регулятор решил доработать оформление.