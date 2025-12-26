ЦБ презентовал обновленный дизайн тысячерублевой купюры

По его словам, обновленная банкнота выполнена в современном дизайне и имеет усиленный защитный комплекс. Она также содержит QR-код, который ведет на страницу сайта ЦБ с информацией об оформлении и признаках подлинности.

Сразу после презентации дизайн стал предметом споров, так как одно из зданий Казанского Кремля было изображено без креста. На храме, который разграбили в советское время и отремонтировали в начале нулевых, он до сих пор не установлен.