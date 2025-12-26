Бывший военный судья Альберт Тришкин, обвиняемый в стрельбе из травматического пистолета в таксиста во время дорожного конфликта, на заседании в Видновском городском суде. 26 декабря 2025

Отставной судья Тришкин получил два года условно

ВИДНОЕ (Московская обл.), 26 дек - РИА Новости. Видновский городской суд Московской области назначил два года условно судье военного суда в отставке Альберту Тришкину, выстрелившему в таксиста из травматического пистолета, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать виновным… назначить наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательном сроком 1 год", - огласила приговор судья.

Гражданский иск потерпевшего удовлетворен частично, с Тришкина взыскана компенсация морального вреда в размере 350 тысяч рублей.

В четверг, выступая в суде с последним словом, Тришкин сообщил, что всегда признавал фактические обстоятельства дела, предоставлял информацию органам следствия и сотрудничал с ними, неоднократно принимал меры к компенсации морального вреда потерпевшему. Он добавил, что "надеется на справедливое решение суда".

В ходе прений сторон гособвинение запросило для Тришкина три года лишения свободы условно.

Тришкин обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина. Изначально дело предполагалось возбудить по еще одному квалифицирующему признаку - по мотивам ненависти или вражды, но в итоге в суд дело поступило с квалификацией "из хулиганских побуждений".

Из изложенных материалов в ходе заседания ВККС следует, что водитель "Яндекс.Такси" прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу Hyundai, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин выстрелил в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия.