Трамп утверждает, что экономика России находится в тяжелом положении
Трамп утверждает, что экономика России находится в тяжелом положении - РИА Новости, 26.12.2025
Трамп утверждает, что экономика России находится в тяжелом положении
Президент США Дональд Трамп утверждает, что экономика России находится в тяжелом положении, не приводя доказательств своему мнению. РИА Новости, 26.12.2025
Трамп бездоказательно утверждает, что экономика РФ находится в тяжелом положении