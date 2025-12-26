Рейтинг@Mail.ru
23:21 26.12.2025 (обновлено: 23:30 26.12.2025)
Трамп сообщил, что ждет Зеленского
Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет Владимира Зеленского, но при этом не уточнил подробности того, где и когда пройдет встреча. РИА Новости, 26.12.2025
в мире, дональд трамп, сша, израиль, владимир зеленский, биньямин нетаньяху, мирный план сша по украине
В мире, Дональд Трамп, США, Израиль, Владимир Зеленский, Биньямин Нетаньяху, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет Владимира Зеленского, но при этом не уточнил подробности того, где и когда пройдет встреча.
"Ко мне приедет Зеленский", - сказал Трамп в интервью Politico.
Президент США также отметил, что ждет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. "Приедет Биби. Они все приедут", - заявил Трамп.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Трамп заявил, что предложения Зеленского не имеют значения без его согласия
В миреДональд ТрампСШАИзраильВладимир ЗеленскийБиньямин НетаньяхуМирный план США по Украине
 
 
