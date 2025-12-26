https://ria.ru/20251226/tramp-2064998299.html
Трамп сообщил, что ждет Зеленского
Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет Владимира Зеленского, но при этом не уточнил подробности того, где и когда пройдет встреча. РИА Новости, 26.12.2025
в мире
дональд трамп
сша
израиль
владимир зеленский
биньямин нетаньяху
мирный план сша по украине
В мире, Дональд Трамп, США, Израиль, Владимир Зеленский, Биньямин Нетаньяху, Мирный план США по Украине
