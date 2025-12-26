Трамп заявил, что вскоре планирует провести разговор с Путиным

По данным издания, хозяин Белого дома сказал, что намерен поговорить с Путиным скоро, как бы ему этого ни хотелось.

Накануне Трамп заявил, что предложения Владимира Зеленского по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения, но выразил уверенность, что встреча с ним может стать продуктивной.