Трамп заявил, что вскоре планирует провести разговор с Путиным
Трамп заявил, что вскоре планирует провести разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре планирует провести разговор с президентом России Владимиром Путиным, пишет газета Politico. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-26T23:19:00+03:00
дональд трамп
сша
россия
в мире
владимир путин
мирный план сша по украине
сша
россия
Дональд Трамп, США, Россия, В мире, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Трамп заявил, что вскоре планирует провести разговор с Путиным
ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре планирует провести разговор с президентом России Владимиром Путиным, пишет газета Politico.
По данным издания, хозяин Белого дома сказал, что намерен поговорить с Путиным скоро, как бы ему этого ни хотелось.
Накануне Трамп заявил, что предложения Владимира Зеленского по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения, но выразил уверенность, что встреча с ним может стать продуктивной.