Трамп назвал сокращение числа госслужащих хорошей новостью
Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал "важной новостью" сокращение числа федеральных служащих более чем на четверть миллиона человек с начала его второго РИА Новости, 26.12.2025
ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал "важной новостью" сокращение числа федеральных служащих более чем на четверть миллиона человек с начала его второго срока, при этом реакция последовала спустя 10 дней после публикации статистики.
"Важные новости для США
! Президент Дональд Трамп
", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social, прикрепив скриншот поста официального аккаунта его администрации.
В публикации от 16 декабря администрация заявила, что на данный момент число людей, работающих на американское правительство, находится на самом низком уровне с 2014 года, сократившись на 271 тысяч человек с января 2025 года, когда Трамп вступил в должность.
В ноябре американский лидер говорил, что США сокращают сотни тысяч государственных служащих в рамках плана по привлечению рабочей силы в частный сектор. Он также утверждал что при его предшественнике Джо Байдене
шло раздутие федерального правительства, когда каждое четвертое новое рабочее место в США было в государственном секторе.