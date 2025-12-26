Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал сокращение числа госслужащих хорошей новостью - РИА Новости, 26.12.2025
16:58 26.12.2025
Трамп назвал сокращение числа госслужащих хорошей новостью
Трамп назвал сокращение числа госслужащих хорошей новостью - РИА Новости, 26.12.2025
Трамп назвал сокращение числа госслужащих хорошей новостью
Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал "важной новостью" сокращение числа федеральных служащих более чем на четверть миллиона человек с начала его второго
2025-12-26T16:58:00+03:00
2025-12-26T16:58:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
2025
Новости
в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп назвал сокращение числа госслужащих хорошей новостью

Трампа обрадовало сокращение госслужащих более чем на четверть миллиона

ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал "важной новостью" сокращение числа федеральных служащих более чем на четверть миллиона человек с начала его второго срока, при этом реакция последовала спустя 10 дней после публикации статистики.
"Важные новости для США! Президент Дональд Трамп", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social, прикрепив скриншот поста официального аккаунта его администрации.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Созданный Маском DOGE фактически прекратил работу, сообщает Reuters
23 ноября, 16:45
В публикации от 16 декабря администрация заявила, что на данный момент число людей, работающих на американское правительство, находится на самом низком уровне с 2014 года, сократившись на 271 тысяч человек с января 2025 года, когда Трамп вступил в должность.
В ноябре американский лидер говорил, что США сокращают сотни тысяч государственных служащих в рамках плана по привлечению рабочей силы в частный сектор. Он также утверждал что при его предшественнике Джо Байдене шло раздутие федерального правительства, когда каждое четвертое новое рабочее место в США было в государственном секторе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Трамп, который смог: итоги 2025 года для США
25 декабря, 08:00
 
