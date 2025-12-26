Трамп назвал сокращение числа госслужащих хорошей новостью

ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал "важной новостью" сокращение числа федеральных служащих более чем на четверть миллиона человек с начала его второго срока, при этом реакция последовала спустя 10 дней после публикации статистики.

В публикации от 16 декабря администрация заявила, что на данный момент число людей, работающих на американское правительство, находится на самом низком уровне с 2014 года, сократившись на 271 тысяч человек с января 2025 года, когда Трамп вступил в должность.