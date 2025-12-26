Трамп работает усердней Байдена, хотя и обошел Обаму по дням на гольфе

ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ко количеству дней игры в гольф под конец первого года на посту обходит другого любителя этого вида спорта, бывшего американского лидера Барака Обаму, но отдыхает в полтора раза меньше своего предшественника Джо Байдена, посчитало РИА Новости.