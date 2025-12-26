Трамп работает усердней Байдена, хотя и обошел Обаму по дням на гольфе

ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ко количеству дней игры в гольф под конец первого года на посту обходит другого любителя этого вида спорта, бывшего американского лидера Барака Обаму, но отдыхает в полтора раза меньше своего предшественника Джо Байдена, посчитало РИА Новости.
Увлечение зародившимся в Шотландии спортом разделяли многие президенты США. У Трампа серьезная конкуренция с Вудро Уилсоном, который провел до полутора тысяч игр за два срока (1913-1921), уступает нынешний президент и Дуайту Эйзенхауэру, который провел, по разным оценкам, от 800 до 1 тысячи матчей за восемь лет (1953-1961), Ричарду Никсону - 800-900 игр (1969-1974).
Барак Обама за два срока играл в гольф 333 раза. Трамп в ходе первого срока провел 261 матч, сейчас он ездит на поле гораздо чаще. Джо Байден, которого республиканец называет худшим американским лидером, гольфу предпочитал велосипедные прогулки и пляжи. Байден отдыхал в общей сложности 532 дня, следует из открытых данных.
Трамп прибыл в свое имение Мар-а-Лаго в ночь на 20 декабря, после того, как выступил перед сторонниками в Северной Каролине. С тех пор он пять раз побывал в своем международном гольф-клубе, который от дома президента отделяет десятиминутная поездка в кортеже. Каждый день, начиная с субботы Трамп посвятил любимому хобби, даже канун католического Рождества.
Протокольные звонки с поздравлениями военным на зарубежные базы и общение с детьми, которые звонили узнать, где летит упряжка Санта-Клауса, состоялись после нескольких часов на гольфе, следует из информации Белого дома. В четверг Трамп появился с синяками на обеих запястьях, Белый дом оправдывает отечность приемом аспирина и частыми рукопожатиями. О занятиях Трампа 25 декабря информации не поступало.
На разных полях для гольфа со дня инаугурации до католического Рождества Трамп побывал 88 раз, в это количество входят зарубежные курорты. Есть у президента гольф-поле недалеко от Вашингтона, которым он часто пользуется. Но больше всего Трамп играл во Флориде, там он прошел лунки 36 раз. Первую половину декабря о поездках Трампа для занятия любимым хобби не сообщалось, но пока Белый дом не информировал о планах президента вернуться в Белый дом, так что он сможет наверстать за оставшиеся до нового года дни. Чуть более четверти своего второго срока республиканец провел на поле для гольфа. Всего на 25 декабря Трамп за время всего президентства сыграл 349 матчей. Байден посвящал отдыху в среднем 40% времени работы на посту. Трамп в полтора раза меньше.