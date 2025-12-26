Житель Томска получил срок за убийство вкладчика МММ в 1994 году

НОВОСИБИРСК, 26 дек – РИА Новости. Советский районный суд Томска приговорил 60-летнего местного жителя к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве вкладчика финансовой пирамиды МММ в 1994 году, сообщает прокуратура Томской области.

"С учетом позиции прокурора суд за содеянное приговорил виновного к 9 годам лишения свободы, а по совокупности с ранее вынесенным приговором назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным по пунктам "а", "н" статьи 102 УК РСФСР (убийство из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору).

"Подсудимый узнал, что его знакомый владеет значительным количеством сертификатов акций и билетов известной в то время финансовой пирамиды МММ . Желая быстро обогатиться, он решил похитить их. Для этого он разработал план убийства вкладчика, для реализации которого за денежное вознаграждение привлек соучастника", - рассказали в прокуратуре.

В сентябре 1994 года сообщники заманили жертву в гараж под предлогом совместного отдыха. Там они попытались его задушить, а когда тот вырвался, нанесли удары колюще-режущими предметами. Подельники избавились от тела, закопав его в ближайшем лесном массиве. Подсудимый забрал из сумки убитого ценные бумаги, которые затем продал, выручив за них 7 миллионов неденоминированных рублей, соучастнику он заплатил 200 тысяч такими же банкнотами, рассказали в прокуратуре.