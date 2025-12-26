https://ria.ru/20251226/tomsk-2064864690.html
Житель Томска получил срок за убийство вкладчика МММ в 1994 году
Житель Томска получил срок за убийство вкладчика МММ в 1994 году - РИА Новости, 26.12.2025
Житель Томска получил срок за убийство вкладчика МММ в 1994 году
Советский районный суд Томска приговорил 60-летнего местного жителя к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве вкладчика финансовой пирамиды МММ в 1994... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T13:52:00+03:00
2025-12-26T13:52:00+03:00
2025-12-26T13:52:00+03:00
происшествия
томск
томская область
рсфср
ммм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251226/bashkirija-2064858887.html
https://ria.ru/20251226/golod-2064778353.html
томск
томская область
рсфср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, томск, томская область, рсфср, ммм
Происшествия, Томск, Томская область, РСФСР, МММ
Житель Томска получил срок за убийство вкладчика МММ в 1994 году
Житель Томска получил пожизненный срок за убийство вкладчика МММ в 1994 году
НОВОСИБИРСК, 26 дек – РИА Новости. Советский районный суд Томска приговорил 60-летнего местного жителя к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве вкладчика финансовой пирамиды МММ в 1994 году, сообщает прокуратура Томской области.
"С учетом позиции прокурора суд за содеянное приговорил виновного к 9 годам лишения свободы, а по совокупности с ранее вынесенным приговором назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Мужчину признали виновным по пунктам "а", "н" статьи 102 УК РСФСР
(убийство из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору).
"Подсудимый узнал, что его знакомый владеет значительным количеством сертификатов акций и билетов известной в то время финансовой пирамиды МММ
. Желая быстро обогатиться, он решил похитить их. Для этого он разработал план убийства вкладчика, для реализации которого за денежное вознаграждение привлек соучастника", - рассказали в прокуратуре.
В сентябре 1994 года сообщники заманили жертву в гараж под предлогом совместного отдыха. Там они попытались его задушить, а когда тот вырвался, нанесли удары колюще-режущими предметами. Подельники избавились от тела, закопав его в ближайшем лесном массиве. Подсудимый забрал из сумки убитого ценные бумаги, которые затем продал, выручив за них 7 миллионов неденоминированных рублей, соучастнику он заплатил 200 тысяч такими же банкнотами, рассказали в прокуратуре.
В суде подсудимый частично признал вину, утверждая, что всю "грязную" работу выполнил его подельник, который скончался в 1999 году. Сам же он, по его словам, лишь разработал и руководил преступным планом. Гособвинитель настаивал на самом строгом наказании, отметив, что фигурант имеет богатое криминальное прошлое и уже отбывает наказание в местах лишения свободы за другие убийства.