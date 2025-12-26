https://ria.ru/20251226/temryuk-2064769117.html
В порту Темрюка потушили открытое горение
Открытое горение в порту Темрюка, где в четверг из-за атаки БПЛА разгорелся пожар на площади 4 тысяч квадратных метров, ликвидировано, сообщает оперативный штаб РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T08:59:00+03:00
2025-12-26T08:59:00+03:00
2025-12-26T09:06:00+03:00
происшествия
темрюк
темрюк
происшествия, темрюк
В порту Темрюка потушили открытое горение после атаки БПЛА