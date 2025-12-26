Рейтинг@Mail.ru
26.12.2025

В "полюсе холода" России температура поднимется на 20 градусов
00:22 26.12.2025
В "полюсе холода" России температура поднимется на 20 градусов
Температура поднимется почти на 20 градусов за сутки в селе Оймякон в Республике Саха (Якутия), сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ. РИА Новости, 26.12.2025
общество, россия, оймякон, верхоянск, гидрометцентр, новый год
Общество, Россия, Оймякон, Верхоянск, Гидрометцентр, Новый год
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Температура поднимется почти на 20 градусов за сутки в селе Оймякон в Республике Саха (Якутия), сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ.
Оймякон известен как один из "полюсов холода" в России, это одно из самых холодных мест, где люди живут постоянно.
"В селе Оймякон Республики Саха (Якутия) 25 декабря средняя дневная температура составит минус 51 градус, а ночная минус 54. Уже 26 декабря ожидается повышение, минус 34 днём и минус 36 ночью", - сообщили в Гидрометцентре.
На право называться полюсом холода в Якутии претендуют город Верхоянск в Верхоянском районе и поселок Оймякон в Оймяконском районе.
В Турции ожидаются "сибирские" морозы
