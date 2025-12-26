https://ria.ru/20251226/temperatura-2064746895.html
В "полюсе холода" России температура поднимется на 20 градусов
В "полюсе холода" России температура поднимется на 20 градусов - РИА Новости, 26.12.2025
В "полюсе холода" России температура поднимется на 20 градусов
Температура поднимется почти на 20 градусов за сутки в селе Оймякон в Республике Саха (Якутия), сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T00:22:00+03:00
2025-12-26T00:22:00+03:00
2025-12-26T00:22:00+03:00
общество
россия
оймякон
верхоянск
гидрометцентр
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152291/65/1522916538_0:399:1809:1417_1920x0_80_0_0_6f0515371cbfaea6447248fb3fef5bbd.jpg
https://ria.ru/20251225/turtsija-2064738041.html
россия
оймякон
верхоянск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152291/65/1522916538_0:230:1809:1587_1920x0_80_0_0_e488bf227c2cd6cf5004e916a886d8ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, оймякон, верхоянск, гидрометцентр, новый год
Общество, Россия, Оймякон, Верхоянск, Гидрометцентр, Новый год
В "полюсе холода" России температура поднимется на 20 градусов
РИА Новости: температура в Оймяконе поднимется почти на 20 градусов за сутки