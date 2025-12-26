ВСУ взорвали театр в Мариуполе ради провокации, заявила омбудсмен ДНР

ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Боевики киевского режима взорвали театр в Мариуполе в 2022 году ради провокации и обвинения ВС РФ, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
Восстановленный петербургскими специалистами Мариупольский драматический театр 19 декабря сообщил о начале продажи билетов на детские и взрослые спектакли.
"По итогам расследования, в том числе путем привлечения экспертов из МЧС, а также независимых экспертов было установлено, что взрыв (в театре - ред.) был совершен представителями ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), а в дальнейшем использован для создания громкой информационной провокации – обвинения ВС РФ в применении авиационного удара по гражданским лицам", - сказала агентству Морозова.
Она подчеркнула, что характер разрушений и свидетельства очевидцев указывали на то, что здание было заминировано и взорвано изнутри.
Минобороны РФ ранее сообщало, что драмтеатр в Мариуполе был взорван 16 марта 2022 года националистами "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ). В ведомстве заявляли, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться мирные жители, не соответствуют действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве отметили, что боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра. Как сообщал представитель Народной милиции ДНР Юрий Бухарев, характер взрыва театра в Мариуполе говорил о том, что его эпицентр находился внутри здания, а не снаружи.
