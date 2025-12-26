ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Боевики киевского режима взорвали театр в Мариуполе в 2022 году ради провокации и обвинения ВС РФ, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Восстановленный петербургскими специалистами Мариупольский драматический театр 19 декабря сообщил о начале продажи билетов на детские и взрослые спектакли.

« "По итогам расследования, в том числе путем привлечения экспертов из МЧС , а также независимых экспертов было установлено, что взрыв (в театре - ред.) был совершен представителями ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), а в дальнейшем использован для создания громкой информационной провокации – обвинения ВС РФ в применении авиационного удара по гражданским лицам", - сказала агентству Морозова

Она подчеркнула, что характер разрушений и свидетельства очевидцев указывали на то, что здание было заминировано и взорвано изнутри.