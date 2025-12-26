Рейтинг@Mail.ru
Замминистра обороны вручил награды бойцам, отличившимся в ходе спецоперации
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 26.12.2025 (обновлено: 15:03 26.12.2025)
Замминистра обороны вручил награды бойцам, отличившимся в ходе спецоперации
Замминистра обороны вручил награды бойцам, отличившимся в ходе спецоперации
Замминистра обороны вручил награды бойцам, отличившимся в ходе спецоперации
Замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил государственные награды отличившимся в ходе спецоперации военнослужащим, проходящим лечение и реабилитацию в...
Замминистра обороны вручил награды бойцам, отличившимся в ходе спецоперации

Горемыкин в госпитале вручил госнаграды бойцам СВО

© Телеканал "Звезда"Замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин вручает государственные награды отличившимся в ходе спецоперации военнослужащим, проходящим лечение и реабилитацию в госпитале имени Мандрыка
Замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин вручает государственные награды отличившимся в ходе спецоперации военнослужащим, проходящим лечение и реабилитацию в госпитале имени Мандрыка - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Телеканал "Звезда"
Замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин вручает государственные награды отличившимся в ходе спецоперации военнослужащим, проходящим лечение и реабилитацию в госпитале имени Мандрыка
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил государственные награды отличившимся в ходе спецоперации военнослужащим, проходящим лечение и реабилитацию в госпитале имени Мандрыка, сообщили в Минобороны РФ.
"Заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин вручил награды военнослужащим-участникам специальной военной операции, проходящим лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале им. П.В. Мандрыка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он вручил госнаграды и медали Минобороны РФ военнослужащим, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность в ходе выполнения задач спецоперации. Бойцы получили ордена "Мужества", медали "За отвагу", "За храбрость", "За воинскую доблесть" и "За боевые отличия". Также Горемыкин передал военнослужащим поздравления от имени министра обороны РФ Андрея Белоусова и поблагодарил за мужество, отвагу, верность воинскому долгу, присяге и верность России.
"Вы действительно настоящие защитники, вы наши герои. Мы гордимся вами, гордятся Вооруженные силы, близкие, вся страна гордится вашим подвигом. Спасибо вам", - приводит ведомство слова замминистра.
Горемыкин также поздравил военнослужащих и медицинский персонал с наступающим Новым годом и наградил сотрудников госпиталя медалями "Луки Крымского" и "За помощь и милосердие".
