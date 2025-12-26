ВСУ потеряли более 1635 военных в зоне "Южной" группировки

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 1635 военнослужащих, два танка, 24 боевые бронированные машины, 90 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии, а также семь станций радиоэлектронной борьбы, 25 складов боеприпасов и материальных средств.