ВСУ потеряли более 1635 военных в зоне "Южной" группировки - РИА Новости, 26.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 26.12.2025 (обновлено: 12:34 26.12.2025)
ВСУ потеряли более 1635 военных в зоне "Южной" группировки
Подразделения "Южной" группировки войск за неделю уничтожили свыше 1635 военнослужащих ВСУ и два танка, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 26.12.2025
2025
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю уничтожили свыше 1635 военнослужащих ВСУ и два танка, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, инженерной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии.", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 1635 военнослужащих, два танка, 24 боевые бронированные машины, 90 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии, а также семь станций радиоэлектронной борьбы, 25 складов боеприпасов и материальных средств.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Постоянная война". СМИ забили тревогу из-за пункта в плане Зеленского
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
