Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" за неделю - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 26.12.2025 (обновлено: 12:35 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/svo-2064830541.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" за неделю - РИА Новости, 26.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" за неделю
Российская группировка войск "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи, потери ВСУ превысили 1515 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T12:22:00+03:00
2025-12-26T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ca7f4030176d9c47cc78c06114ed59b.jpg
https://ria.ru/20251226/germaniya-2064748755.html
https://ria.ru/20251226/plan-2064833871.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4198abd4c7db4fc8fc1cb4b60bf9d29c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" за неделю

ВСУ потеряли более 1515 военных в зоне группировки "Запад" за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи, потери ВСУ превысили 1515 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сводке российского ведомства за период с 20 по 26 декабря.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Много вопросов": в Киеве поразились новому шагу Зеленского
Вчера, 00:48
В Минобороны добавили, что подразделения нанесли поражение формированиям семи механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии.
"Потери противника на данном направлении составили более 1515 военнослужащих, три танка, 21 боевая бронированная машина, 123 автомобиля и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 34 склада боеприпасов", - отметили в ведомстве РФ.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Постоянная война". СМИ забили тревогу из-за пункта в плане Зеленского
Вчера, 12:29
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала