Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" за неделю - РИА Новости, 26.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" за неделю
Российская группировка войск "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи, потери ВСУ превысили 1515 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4198abd4c7db4fc8fc1cb4b60bf9d29c.jpg
