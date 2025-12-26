Рейтинг@Mail.ru
Сопровождающим ветеранов СВО на реабилитацию оплатят проезд - РИА Новости, 26.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:28 26.12.2025
Сопровождающим ветеранов СВО на реабилитацию оплатят проезд
Сопровождающим ветеранов СВО на реабилитацию оплатят проезд
Сопровождающим ветеранов СВО на санаторно-курортное лечение и реабилитацию оплатят проезд, проживание и питание, соответствующее постановление подписал...
россия, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Михаил Мишустин
Сопровождающим ветеранов СВО на реабилитацию оплатят проезд

Сопровождающим ветеранов СВО на реабилитацию оплатят проезд и проживание

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРаненый военнослужащий-участник специальной военной операции проходит реабилитацию в центре социального обслуживания населения в городе Волжский
Раненый военнослужащий-участник специальной военной операции проходит реабилитацию в центре социального обслуживания населения в городе Волжский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Раненый военнослужащий-участник специальной военной операции проходит реабилитацию в центре социального обслуживания населения в городе Волжский. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сопровождающим ветеранов СВО на санаторно-курортное лечение и реабилитацию оплатят проезд, проживание и питание, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в российском кабмине.
"В 2026 году ветераны боевых действий, участвовавшие в специальной военной операции (СВО), смогут приезжать на лечение в реабилитационные центры Социального фонда вместе с сопровождающими, которым также будет оплачен проезд, проживание и питание. Постановление, утверждающее правила предоставления и оплаты таких услуг, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Госдуму внесли проект о предоставлении отпуска ветеранам СВО
13 ноября, 18:41
В правительстве уточнили, что речь идёт о сопровождении на санаторно-курортное лечение или медицинскую реабилитацию участников СВО, получивших инвалидность I группы или нуждающихся в сопровождении по медицинским показаниям.
В реабилитационных центрах Соцфонда ветеранам обеспечивается бесплатная медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение. Чтобы оформить заявление на предоставление таких услуг, можно воспользоваться единым порталом госуслуг либо самостоятельно посетить МФЦ или территориальное отделение Социального фонда.
На сайте кабмина уточнили, что с 2026 года билеты можно будет сразу получить через Социальный фонд России.
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Минздрав подготовил законопроект о льготах для ветеранов
21 сентября, 16:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМихаил Мишустин
 
 
