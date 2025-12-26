Рейтинг@Mail.ru
Страны, погрязшие в долгах, потеряли суверенитет, считает Карлсон - РИА Новости, 26.12.2025
22:23 26.12.2025
Страны, погрязшие в долгах, потеряли суверенитет, считает Карлсон
Страны, погрязшие в долгах, потеряли суверенитет, считает Карлсон

ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Страны, погрязшие в долгах, потеряли свой суверенитет, так как государственный долг уменьшает их способность принимать самостоятельные решения, считает консервативный американский журналист Такер Карлсон.
В интервью журналисту, опубликованном в пятницу, американский инвестор Коулман Черч заявил, что любое государство в мире имеет госдолг, но некоторые занимают больше средств, чем необходимо.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
ООН назвала страны с самым большим госдолгом на одного жителя
6 июля, 09:06
«
"Долг уменьшает ваш суверенитет, вашу способность принимать независимые решения... Таким образом, если все страны погрязли в долгах, то нет полностью суверенных стран", - ответил на это заявление Карлсон.
Более того, говоря о развивающихся экономиках, американский журналист назвал государственный долг "проблемой демократии", которую невозможно решить.
"Получается, это действительно проблема демократии. Эти страны тратят слишком много денег, потому что они являются демократиями и пытаются удовлетворить требования своих избирателей, а потом это невозможно исправить, потому что они являются демократиями и пытаются удовлетворить требования своих избирателей", - добавил Карлсон.
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева 8 октября объявила, что уровень мирового госдолга превысит отметку в 100% от объема глобальной экономики к 2029 году, при этом существует вероятность, при которой значение данного показателя достигнет уровня 123% от мирового ВВП.
Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Глобальный госдолг скоро превысит объем всей мировой экономики, заявил МВФ
8 октября, 17:06
 
