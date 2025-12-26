Наталья Альбрехт: для прорыва в технологиях нужна сильная инженерная школа

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Достижение технологического суверенитета возможно при наличии сильной инженерной школы, готовящей квалифицированные молодые кадры, считает заместитель генерального директора по управлению персоналом компаний Эн+ и РУСАЛ Наталья Альбрехт.

"Если говорить в целом о стране, то, мне кажется, проблема носит достаточно глобальный характер, потому что, к сожалению, мы подняли на флаг много других разных профессий, но не подняли на флаг самую главную, а именно профессию инженера. Потому что то, о чем говорится на уровне правительства и президента, а именно про технологический прорыв и технологический суверенитет, это можно сделать только с очень сильной инженерной школой", - сказала Альбрехт в интервью Бизнес ФМ.

Что касается инженерных кадров в энергетическом секторе, то Эн+, в частности, решает ее организацией профильных классов в подшефных средних школах и специальных программ в вузах.

"Мы стали готовить ребят, начиная со школьной скамьи, к осознанному выбору профессии инженера. Это может быть инженер, связанный с тепловой электроэнергией, с гидроэлектроэнергией. Это различные инженерные специальности, связанные с автоматическими системами управления и так далее, и так далее", - пояснила Альбрехт.

Ученики таких "энерго-классов" в школах могут при поддержке Эн+ поступать в профильные колледжи и дальше - в вузы-партнеры компании.

"Например, в Иркутской области это Иркутский политех. В Красноярском крае — это Сибирский федеральный университет. И там и там мы делаем специальные программы, которые направлены на то, чтобы сблизить реальные потребности нас как работодателя и те знания, которые ребята получают в высшем учебном заведении", - привела примеры Альбрехт.

В частности, в Иркутском политехе в течении уже более 10 лет реализуется программа дополнительного обучения, в которой можно принять участие, начиная со второго курса.