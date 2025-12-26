Рейтинг@Mail.ru
Наталья Альбрехт: для прорыва в технологиях нужна сильная инженерная школа - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Волгоградский алюминиевый завод - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Новый курс
 
16:24 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/suverenitet-2064800335.html
Наталья Альбрехт: для прорыва в технологиях нужна сильная инженерная школа
Наталья Альбрехт: для прорыва в технологиях нужна сильная инженерная школа - РИА Новости, 26.12.2025
Наталья Альбрехт: для прорыва в технологиях нужна сильная инженерная школа
Достижение технологического суверенитета возможно при наличии сильной инженерной школы, готовящей квалифицированные молодые кадры, считает заместитель... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T16:24:00+03:00
2025-12-26T16:24:00+03:00
иркутская область
красноярский край
русал
сибирский федеральный университет
общество
новый курс
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064799559_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_226366ab772c991b5ddc195eaab412ea.jpg
иркутская область
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064799559_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a483ae6cd3c037152aa958071927c511.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иркутская область, красноярский край, русал, сибирский федеральный университет, общество, технологии
Иркутская область, Красноярский край, Русал, Сибирский федеральный университет, Общество, Новый курс, Технологии
Наталья Альбрехт: для прорыва в технологиях нужна сильная инженерная школа

Наталья Альбрехт рассказала, как достичь технологического суверенитета

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель генерального директора по управлению персоналом компаний Эн+ и РУСАЛ Наталья Альбрехт
Заместитель генерального директора по управлению персоналом компаний Эн+ и РУСАЛ Наталья Альбрехт - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель генерального директора по управлению персоналом компаний Эн+ и РУСАЛ Наталья Альбрехт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Достижение технологического суверенитета возможно при наличии сильной инженерной школы, готовящей квалифицированные молодые кадры, считает заместитель генерального директора по управлению персоналом компаний Эн+ и РУСАЛ Наталья Альбрехт.
"Если говорить в целом о стране, то, мне кажется, проблема носит достаточно глобальный характер, потому что, к сожалению, мы подняли на флаг много других разных профессий, но не подняли на флаг самую главную, а именно профессию инженера. Потому что то, о чем говорится на уровне правительства и президента, а именно про технологический прорыв и технологический суверенитет, это можно сделать только с очень сильной инженерной школой", - сказала Альбрехт в интервью Бизнес ФМ.
Что касается инженерных кадров в энергетическом секторе, то Эн+, в частности, решает ее организацией профильных классов в подшефных средних школах и специальных программ в вузах.
"Мы стали готовить ребят, начиная со школьной скамьи, к осознанному выбору профессии инженера. Это может быть инженер, связанный с тепловой электроэнергией, с гидроэлектроэнергией. Это различные инженерные специальности, связанные с автоматическими системами управления и так далее, и так далее", - пояснила Альбрехт.
Ученики таких "энерго-классов" в школах могут при поддержке Эн+ поступать в профильные колледжи и дальше - в вузы-партнеры компании.
"Например, в Иркутской области это Иркутский политех. В Красноярском крае — это Сибирский федеральный университет. И там и там мы делаем специальные программы, которые направлены на то, чтобы сблизить реальные потребности нас как работодателя и те знания, которые ребята получают в высшем учебном заведении", - привела примеры Альбрехт.
В частности, в Иркутском политехе в течении уже более 10 лет реализуется программа дополнительного обучения, в которой можно принять участие, начиная со второго курса.
"Все эти ребята сразу переходят после окончания Иркутского политеха на наши предприятия", - резюмировала Альбрехт.
 
Новый курсИркутская областьКрасноярский крайРусалСибирский федеральный университетОбществоТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала