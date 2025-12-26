Рейтинг@Mail.ru
Сугробы в Москве за январские праздники вырастут до 19-24 сантиметров - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:14 26.12.2025 (обновлено: 08:15 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/sugroby-2064766385.html
Сугробы в Москве за январские праздники вырастут до 19-24 сантиметров
Сугробы в Москве за январские праздники вырастут до 19-24 сантиметров - РИА Новости, 26.12.2025
Сугробы в Москве за январские праздники вырастут до 19-24 сантиметров
Сугробы в Москве вырастут до 19-24 сантиметров за январские праздники, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T08:14:00+03:00
2025-12-26T08:15:00+03:00
москва
евгений тишковец
новый год
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927507221_0:282:3140:2048_1920x0_80_0_0_a144ae88a8ce03932ed459f77b49ec01.jpg
https://ria.ru/20251224/pogoda-2064314755.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927507221_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_57273b0203a23ded7bd5144f2438730b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, евгений тишковец, новый год, погода
Москва, Евгений Тишковец, Новый год, Погода
Сугробы в Москве за январские праздники вырастут до 19-24 сантиметров

Тишковец: сугробы в Москве за январские каникулы вырастут до 19-24 сантиметров

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника на улице Крупской в Москве
Снегоуборочная техника на улице Крупской в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Снегоуборочная техника на улице Крупской в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сугробы в Москве вырастут до 19-24 сантиметров за январские праздники, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"За январские каникулы сугробы в Москве вырастут до 19-24 сантиметров", - рассказал Тишковец.
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь Москве
24 декабря, 12:31
 
МоскваЕвгений ТишковецНовый годПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала