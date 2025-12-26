https://ria.ru/20251226/sugroby-2064766385.html
Сугробы в Москве за январские праздники вырастут до 19-24 сантиметров
Сугробы в Москве за январские праздники вырастут до 19-24 сантиметров
Сугробы в Москве вырастут до 19-24 сантиметров за январские праздники, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 26.12.2025
